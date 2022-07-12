Sri Lanka Cumhurbaşkanının Kardeşinin Ülke Dışına Kaçması Engellendi

Sri Lankalı göçmenlik yetkilileri, güçten düşüren bir ekonomik kriz nedeniyle güçlü aileye karşı öfke yükselirken , cumhurbaşkanının kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın ülke dışına uçmasını engellediklerini söylüyorlar .

Sri Lanka Göçmenlik ve Göçmenlik Memurları Derneği Salı günü, üyelerinin Colombo havaalanının VIP yolcu salonunda Basil Rajapaksa'ya hizmet etmeyi reddettiğini söyledi.

“Dün (Pazartesi) Basil Rajapaksa'nın Sri Lanka'dan ayrılabileceği konusunda bilgilendirildik. Ancak gece yarısından itibaren görevden çekilmeye karar verdiğimiz için onun geldiğini görmedik, ”diyor dernek başkanı KAS Kanugala.

Basil Rajapaksa'nın salondaki fotoğrafları yerel basında yer aldı ve sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı, bazıları onun ülkeyi terk etme girişimlerine öfkelerini dile getirdi.

"Geri çekilme kararımızın ardından, Bay Rajapaksa'nın normal yolcu bölümünde check-in için geldiği bildirildi. Orada, kızgın yolcular ona bağırdı ve havaalanından ayrıldığı bildirildi, ”dedi Kanugala El Cezire'ye.

"Onaylayabileceğimiz şey, Sri Lanka'yı resmi olarak terk etmediği."

Aynı zamanda ABD vatandaşlığına da sahip olan Rajapaksa, yakıt, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerine karşı sokak protestolarının artması ve Haziran ayında parlamentodaki koltuğunu bırakması üzerine Nisan ayı başlarında maliye bakanlığından istifa etti.

Ağabeyi Gotabaya Rajapaksa'nın Cumartesi günü istifasını talep eden binlerce protestocunun resmi konutunu basmasının ardından bir birlik hükümetine yer açmak için Çarşamba günü cumhurbaşkanı olarak istifa etmesi bekleniyor.

Başkan Cuma gününden bu yana halk arasında görülmedi ve nerede olduğu belirsiz .

Basil Rajapaksa'ya yorum için hemen ulaşılamadı ve yakın bir yardımcı ayrıntı vermeyi reddetti. İktidar partisinin üst düzey bir yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla hâlâ ülkede olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Mahinda Rajapaksa da dahil olmak üzere Rajapaksa ailesi, 22 milyonluk ülkenin siyasetine yıllardır hükmediyor ve çoğu Sri Lankalı mevcut sefaletten onları sorumlu tutuyor.

Turizme bağımlı ekonomi, denizaşırı Sri Lankalılardan gelen havaleler gibi COVID-19 salgını tarafından kötü bir şekilde dövülürken, kimyasal gübre yasağı çiftlik üretimine zarar verdi. Yasak daha sonra geri alındı.

Rajapaksas, 2019'da hükümet finansmanını etkileyen popülist vergi indirimleri uygularken, yabancı rezervleri daraltarak yakıt, gıda ve ilaç ithalatını da azalttı.

Petrol ciddi oranda karneye bağlandı ve pişirme gazı satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Manşet enflasyon geçen ay yüzde 54,6'ya ulaştı ve merkez bankası önümüzdeki aylarda yüzde 70'e çıkabileceği konusunda uyardı.

Protestocular, cumhurbaşkanı istifa edene kadar resmi konutunda kalmaya söz verdiler. Bazı protestocular Cumartesi günü Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin Kolombo'daki özel konutunu da ateşe verdi.

Sri Lanka parlamentosu 20 Temmuz'da yeni bir cumhurbaşkanı seçecek ve tüm partilerden oluşan bir hükümetin önünü açacak.