Kiev Güçleri İşgal Altındaki Kherson'a Saldırdı

TASS'ın Rus destekli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kherson bölgesindeki Nova Kakhovka şehrine düzenlediği hava saldırısında en az yedi kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, güçlerinin şehirdeki bir mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, hafta sonu Chasiv Yar'da bir apartman bloğunu vuran Rus roket saldırısında ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da kullanılmak üzere silah yetenekli insansız hava araçları da dahil olmak üzere “yüzlerce” İHA sağlamak için İran'a yöneldiğini iddia ediyor.

Donetsk ayrılıkçıları, yabancı savaşçıların temyizine ilişkin kararların bir ay içinde geleceğini söylüyor

Interfax'ın aktardığına göre ayrılıkçı bir yetkili, Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin doğu Ukrayna'da idama mahkum ettiği İngiliz ve Faslı savaşçıların temyizlerine ilişkin kararların bir ay içinde alınacağını söyledi.

Ukrayna ordusuyla savaşırken yakalanan iki İngiliz ve bir Fas vatandaşı, geçen ay Rus destekli bir ayrılıkçı mahkeme tarafından paralı asker olarak ölüme mahkum edildi.

Üçü de cezalarına itiraz etti.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, erkeklerin savaş esiri olduklarını ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca korunmaya hak kazandıklarını söylediler.

Vali, Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde bombardımanda en az 12 kişinin yaralandığını söyledi

Bölge valisi, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentine gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Vitaly Kim, birden fazla roketatardan gelen roketlerin iki sağlık tesisi ve konut binasına düştüğünü söyledi.

Kim, Telegram mesajlaşma uygulamasındaki bir gönderide, “Şu ana kadar 12 yaralı var” dedi.

Ukrayna'yı özel bir askeri operasyon olarak adlandırdığı şekilde işgal eden Rusya, sivilleri hedef aldığını reddediyor.

IEA başkanı, Rus petrolüne uygulanan fiyat sınırının rafine ürünleri içermesi gerektiğini söyledi

Uluslararası Enerji Ajansı başkanı, G7'nin Rus petrolüne bir fiyat sınırı getirme önerisinin rafine ürünleri de içermesi gerektiğini söyledi.

Yedi zengin ulustan oluşan Grup, petrol akışını sürdürmek ve enflasyonu frenlemek için Rus petrolüne bir fiyat sınırı koymayı düşünürken, Ukrayna'ya karşı “özel bir askeri operasyon” olarak adlandırdığı savaş için Moskova'nın gelirini sınırlamaya devam ediyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, Sidney Enerji Forumu'nun oturum aralarında Reuters'e verdiği demeçte, "Umudum, dünya ekonomileri üzerindeki etkisini en aza indirmek için önemli olan teklifin birkaç ülkeden kabul görmesidir."