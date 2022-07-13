Emekliye 13-15 Temmuz'da 5000 TL ödeme yapılacak!

Emekli olan kişileri 13 ve 15 Temmuz arasında 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar ödemeleri kamu bankaları üzerinden yapılacak olan kampanyalardan alabilmektedirler. Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu nakit kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde başvurularını yaparak, kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınızı hesabı üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve hızlı bir şekilde bankalar üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz. Verilecek olan 5000 TL nakit kredisi sizlere 36 ay vadeye kadar ödenirken, 3 ay ertelemeli olarakta, Bireysel İhtiyaç Kredisi adı altında verilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Yapılan bu kampanya sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin on üç ve on beş Temmuz arasında bankaların da kapalı olduğunu varsayarsak, sadece internet bankacılığı üzerinden işlemlerini yapması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilir ve maaşlar üzerinden kredi kullanmak için en yakın mesai saati içerisinde işlemlerinizi banka şubesinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar almış oldukları hesapları üzerindeki internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilir ve kendi emekli maaş hesapları üzerinden 5000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda da aynı gün içerisinde kendi hesaplarına bu ödemeleri alabilmektedir. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, 5000 TL ve üzerinde nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapabilmektedirler.