Sri Lanka: Cumhurbaşkanı İstifasını Doğruladı

Başbakanlık ofisi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa edeceğini doğruladığını söyledi.

Bu, kalabalıkların her iki liderin resmi konutunu basmasından iki gün sonra gerçekleşti. Göstericiler hala binaları işgal ediyor ve her iki lider de gidene kadar ayrılmayı reddediyorlar. Meclis Başkanı, önceki Başkan, 13 Temmuz günü istifa edeceğini söylemişti. Bay Rajapaksa'nın şu anki yeri bilinmiyor. Denizde bir donanma gemisinde olduğu söylendi.

İstifası ilk olarak Cumartesi günü meclis Başkanı tarafından açıklandı, ancak birçok Sri Lankalı iktidardan vazgeçeceği fikrine şüpheyle karşılık verdi. Pazartesi günü, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin ofisi yaptığı açıklamada, Bay Rajapaksa tarafından Çarşamba günü istifa edeceği konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Ancak, Bay Rajapaksa'dan hala doğrudan bir haber gelmedi. Sri Lanka anayasasına göre istifası ancak meclis Başkanına gönderdiği mektupla istifa ettiğinde resmi olarak kabul edilebilir - ki bu henüz gerçekleşmedi. Bay Wickremesing Daha önce de göreviBay Rajapaksa, protestocular Cumartesi günü istifa çağrısında bulunmadan önce cumhurbaşkanlığı sarayından ayrılmıştı.

Kaynaklara göre, kardeşi eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ülkede bir deniz üssünde bulunuyor. Sri Lankalılar aylardır Rajapaksa kardeşlerin istifalarını istiyorlar. Cumhurbaşkanı, ülkenin aylardır gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına neden olan ekonomik yanlış yönetiminden sorumlu tutuldu.

Pazar günü işgal altındaki sarayın içinde protestocular yerinden kıpırdamayı reddediyorlardı. AFP'nin aktardığına göre öğrenci protesto lideri Lahiru Weerasekara, "Mücadelemiz bitmedi." dedi. "[Başkan Rajapaksa] gerçekten ayrılıncaya kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi. Siyasi analist ve insan hakları avukatı Bhavani Fonseka Reuters'e verdiği demeçte, iki liderin "gerçekten istifa edip etmediklerini" görmenin ilginç olacağını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün siyasi olarak neler olup bittiğini görmek için son derece belirsiz zamanlar olacak." dedi.nden ayrılacağını söylemişti.

Sri Lanka'da diğer siyasiler Pazar günü elektrik yumuşak bir geçiş işlemek için nasıl görüşmek üzere. Sri Lanka parlamentosu başkanı programa verdiği demeçte, cumhurbaşkanının resmi olarak istifa etmesinden sonraki bir hafta içinde yeni bir partiler arası koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.