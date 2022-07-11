Büyük Sızıntı, Üst Düzey Politikacıların Gizlice Uber'e Nasıl Yardım Ettiğini Ortaya Koyuyor

Binlerce sızan dosya, Uber'in üst düzey politikacılara nasıl baktığını ve adaletten kaçınmak için ne kadar ileri gittiğini ortaya çıkardı. Uber'in Emmanuel Macron ve eski AB komiseri Neelie Kroes gibi liderlerden aldığı kapsamlı yardımı ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Ayrıca, taksi firmasının eski patronunun, baskın polisin bilgisayarlara erişmesini önlemek için kişisel olarak bir "öldürme anahtarının" kullanılmasını nasıl emrettiğini de gösteriyorlar. Uber, "geçmiş davranışlarının bugünkü değerlerle uyumlu olmadığını" ve bugün "farklı bir şirket" olduğunu söylüyor. Uber Dosyaları, 2013'ten 2017'ye kadar 83.000 e-posta ve konuşmaları içeren 1.000 dosya da dahil olmak üzere 124.000'den fazla kaydın hazinesidir. Guardian'a sızdırıldı ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve BBC Panorama da dahil olmak üzere bir dizi medya kuruluşuyla paylaşıldı. İlk defa, yılda 90 milyon dolarlık lobicilik ve halkla ilişkiler çabasının, Avrupa'nın taksi endüstrisini bozma kampanyasına yardım etmek için dost politikacıları nasıl işe aldığını ortaya koyuyorlar. Fransız taksi şoförleri sokaklarda Uber'e karşı bazen şiddetli protestolar düzenlerken, şimdi başkan olan Bay Macron, Uber'in tartışmalı patronu Travis Kalanick ile ilk isim şartlarındaydı ve yasaları firmanın lehine değiştireceğini söyledi.

Uber'in acımasız iş yöntemleri yaygın olarak biliniyordu, ancak ilk kez dosyalar hedeflerine ulaşmada gittiği uzunlukların benzersiz bir iç görünümünü veriyor.

Brüksel'in en üst düzey yetkililerinden biri olan eski AB dijital komiseri Neelie Kroes'in görev süresi sona ermeden önce Uber'e katılmak için görüşmelerde bulunduğunu ve ardından AB etik kurallarını potansiyel olarak ihlal ederek firma için gizlice lobi yaptığını gösteriyorlar.

O zamanlar, Uber sadece dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri değildi - mahkeme davaları, cinsel taciz iddiaları ve veri ihlali skandalları ile en tartışmalı olanlardan biriydi.

Sonunda hissedarlar yeterliydi ve Travis Kalanick 2017'de zorlandı. Uber, yerine geçen Dara Khosrowshahi'nin "Uber'in nasıl işlediğinin her yönünü dönüştürmekle görevlendirildiğini" ve "halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermek için gerekli sıkı kontrolleri ve uyumu kurduğunu" söyledi.