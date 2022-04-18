Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ekonomik Kriz Protestolarının Ortasında Kabinesini Genişletti

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 17 üyeli yeni bir kabine atadı, ancak hükümetin yıkıcı bir ekonomik krizi ele alması üzerine protestolar patlak verdiğinde düşürülen aile üyelerini içermiyor.

Ancak cumhurbaşkanının ağabeyi Mahinda Rajapaksa, başbakan olarak kalmaya devam ediyor.

22 milyonluk ada ülkesi, uzun süreli elektrik kesintileri ve yakıt ve ilaç kıtlığından muzdariptir ve döviz rezervlerinde temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını durduran ve binlerce kişiyi sokaklara döken keskin bir düşüşün tetiklediği bir durumdur.

Rajapaksa hükümeti, Pazartesi günü Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir kredi programı için görüşmelere başlayacak ve analistler, Sri Lanka'da siyasi istikrarsızlığı finansal kargaşadan bir çıkış yolu bulma riski olarak işaretledi.

Artan halk huzursuzluğuyla karşı karşıya kalan Rajapaksa, kabinesini bu ayın başlarında feshetti ve parlamentodaki tüm partileri, muhalefet grupları ve iktidar ittifakının üyeleri tarafından reddedilen bir teklif olan bir birlik hükümeti kurmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "On yedi yeni kabine bakanı, bugün sabah Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın huzurunda yemin etti" denildi.

Önceki kabinenin sadece beş üyesi tekrar yemin ederken, diğer portföylerin çoğu iktidardaki Sri Lanka Podujana Peramuna üyelerine tahsis edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından tutulan Kabine portföyleri değişmedi" denildi.

Mahinda Rajapaksa dışında, ailenin başka bir üyesi yeni kabinede yer almıyor.

Cumhurbaşkanının diğer iki kardeşi Basil ve Chamal Rajapaksa ve başbakanın oğlu Namal Rajapaksa, giden kabinenin bir parçasıydı ve yeniden atanmadılar.

Binlerce Sri Lankalı, bir haftadan uzun süredir ticari başkent Kolombo'daki cumhurbaşkanlığı ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyerek Rajapaksaların hükümetten ayrılmasını istedi.

Birbirini izleyen hükümetlerin ekonomik kötü yönetimi Sri Lanka'nın kamu maliyesini zayıflattı, ancak Rajapaksa yönetimi tarafından 2019'da göreve başladıktan kısa bir süre sonra yürürlüğe giren derin vergi indirimleri ile durum daha da kötüleşti.

Ekonominin kilit sektörleri, özellikle de turizm, daha sonra COVID-19 salgını tarafından hırpalandı ve hükümet, yardım için IMF'ye yaklaşırken ayaklarını sürükledi.

Geçen hafta, ülkenin merkez bankası, dış borç ödemelerini tek taraflı olarak askıya aldığını, bunun yerine temel malları ithal etmek için yaklaşık 1,93 milyar dolarlık önemsiz yabancı rezervlerini kullandığını söyledi.