Planlanan Kur'an Yakma Protestolarının Ardından Düzinelerce Kişi Tutuklandı

İsveç polisi, Norrkoping ve Linköping şehirlerinde aşırı sağcı bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmaya çalışılmasına karşı hafta sonu çıkan çatışmaların ardından en az 26 kişiyi tutukladıklarını açıkladı.

Norrkoping'de sekiz kişi tutuklandı ve Linkoping'de 18 kişi daha tutuldu, polis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Norrkoping'deki yaklaşık 150 protestocunun memurlara taş attığını ve arabaları ateşe verdiğini söyledi.

"Polis birkaç uyarı atışı yaptı. Üç kişi sekenler tarafından vurulmuş gibi görünüyor ve şimdi hastanede bakılıyor" diyen polis, Norrkoping hakkında şunları söyledi: Yaralanmaların hiçbirinin hayati tehlike arz etmediğini de sözlerine ekledi.

Polis, yirmi altı polis memuru ve 14 sivilin yaralandığını da sözlerine ekledi.

Pazar günü, Danimarkalı-İsveçli politikacı Rasmus Paludan liderliğindeki göçmen karşıtı ve İslam karşıtı grup Hard Line'ın mitingleri üzerine dört gün içinde ikinci kez her iki şehirde de çatışmalar patlak verdi.

Yerel haber ajansı TT tarafından aktarılan sağlık hizmetlerine göre, aşırı sağcı Hard Line'ın da bir gösteriden vazgeçtiği Linkoping'deki çatışmalar ve benzer huzursuzlukların ardından 10 kişi hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Şiddet, Paludan tarafından bir gösteri düzenlendikten sonra başladı.

Polis ve protestocular, Perşembe gününden itibaren son günlerde çatışmalara girdi ve birkaç memurun yaralanmasına ve çok sayıda aracın ateşe verilmesine neden oldu.

Paskalya hafta sonu boyunca İsveç genelinde bir dizi gösteri için izni olan Paludan, Kur'an yakmalarıyla tanınıyor.

Pazar günü, sonunda Paludan'ın terk ettiği başka bir toplantıyı protesto etmek için tekrar toplandılar.

SVT'nin haberine göre, Malmö şehrinde, faili meçhul failler araca yanan bir cisim attıktan sonra bir otobüs alev aldı.

Yolcular, kimse yaralanmadan önce araçtan kaçmayı başardı.

Malmö'de diğer araçlar ve birkaç çöp kovası da ateşe verildi ve aşırı sağcı lider Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Cumartesi gecesi polis taş ve molotof kokteylleriyle dövüldü.