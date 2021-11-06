Taylandlı Protestocular Polis Nezaretinde İşkence İddialarını Anlattı

Sorgu odasının kapıları Attasith Nussa'nın arkasından kapandığında, sekiz sivil polis memuru hızla üzerine indi. Lider, 35 yaşındaki Taylandlı demokrasi yanlısı protestocuya yaklaştı ve ona Bangkok'taki 29 Ekim nöbetine yalnız gelip gelmediğini sordu.

Attasith, Al Jazeera'ya sorgu görevlilerine anlatırken "Motosikletimi burada tek başıma sürdüm" dedi. Attasith, aynı memurun düğmeli bir gömlek giydiğini söyledi ve ardından, "'Yalnız seyahat etmen iyi oldu. Bu şekilde sana ne olduğunu sorduklarında bir motosiklet kazasında öldün diyebiliriz” dedi. Sözlü tehditler başladıktan kısa bir süre sonra şiddet başladı. Sonraki bir saat boyunca, Attasith acımasız bir işkence seansına katlandı. Bu olay onu sinirlendirdi ve kafası karıştı. Şimdi polis sistemini değiştirmek istiyor, böylece bu başka kimsenin başına gelmemeye devam ediyor.

Her şey, Ağustos 2021'de gizemli bir şekilde başından vurulan 15 yaşındaki Warit Somnoi için polisin sessiz bir nöbet tutmasıyla başladı. Warit haftalarca komada kaldı ve Ekim ayı sonlarında öldü.

Polis, daha önce bir polis karakolunun yakınında yangına neden olan kalabalığın içindeki zanlıları tutuklamaya çalıştıklarını söyledi. En az altı kişi gözaltına alındı ​​ve Din Daeng polis karakoluna getirildi.

Memurlar, Attasith'i o günün erken saatlerinde Bangkok'un Din Daeng semtindeki bir polis karakolunun önünde bir türbe yakma olayına karışan adamlardan biri olmakla suçladı. Din Daeng, şu anda bir grup protestocu ve polis arasında şiddetle dolup taşan bir bölge.

Attasith, tutuklanır yakalanmaz polisin kendisine vurmaya başladığını söyledi. “Bunu çevrimiçi video klipte görebilirsiniz. Beni Din Daeng karakoluna götürmeden önce yaklaşık üç dakika vurdular” dedi. Dayak bir saat sürdü, memurlar onu sorgu odasının etrafına fırlattı ve kafasını bir sıraya çarptı. Attasith, kendisine yöneltilen suçlamaları reddedince, polis, iddia edilen suçları hakkında bilgi talep ederek, onu yumruk ve coplarla döverek, zorla itiraf ettirmeye çalıştı. Birden fazla memur da sırayla onu defalarca boğdu ve neredeyse iki kez bayılmasına neden oldu.

Polis ayrıca, cihazında bir suç kanıtı arayabilmeleri için telefon şifresini vermesi için onu zorlamaya çalıştı. Sorgulama akşamın erken saatlerine kadar sürdü ve Attasith sabahın erken saatlerine kadar odada tutuldu ve bu noktada bir grup tutuklanmış protestocuyla birlikte başka bir odaya taşındı. Sonunda bir avukatla konuşmasına izin verildiği zamandı.