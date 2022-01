Spotify, Joe Rogan COVID Protestosunun Ortasında Neil Young’ın Müziklerini Kaldıracak

Spotify, koronavirüs hakkında şüpheli iddialar yayan podcast yayıncısı Joe Rogan ile aynı platformda yer almaya itiraz ettikten sonra şarkıcı-söz yazarı Neil Young'ın şarkılarını platformdan kaldıracak.

Spotify Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Young'ın müziğinin kaldırılmasını talep etme kararından pişmanlık duyduğunu, ancak onu yakında tekrar ağırlamayı umduğunu söyledi.

Young, “Spotify'ın hayatı tehdit eden yanlış bilgisini müziksever insanlara desteklemeye devam edemeyeceğimi fark ettim” dedi.

Pazartesi günü, halka açık olarak yönetiminden ve yayın şirketinden müziğini aylık altı milyondan fazla dinleyicisi olduğu platformdan kaldırmasını istemişti.

76 yaşındaki müzisyen, Spotify dinleyicilerinin çoğunun COVID-19 hakkında yanıltıcı bilgiler duyduğunu ve bazı dinleyicilerin genç ve "etkilenebilir ve gerçeğin yanlış tarafına kayması kolay" olduğunu söyledi.

"Bu gençler Spotify'ın asla gerçek dışı bilgiler sunmayacağına inanıyor" dedi. "Maalesef yanılıyorlar. Bunu belirtmeye çalışmam gerektiğini biliyordum.”

Mayıs 2020'de 54 yaşındaki Rogan, platformda en yüksek puan alan program olmaya devam eden “The Joe Rogan Experience” programı için Spotify ile 100 milyon dolardan fazla değerinde özel bir anlaşma imzaladı.

Bir TV sunucusu, komedyen ve MMA yorumcusu olan Rogan, pandemi, hükümetin emirleri ve koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için aşılar hakkındaki görüşleri ile defalarca tartışmalara yol açtı.

Geçen ay Rogan, COVID yanlış bilgilerini yaydığı için Twitter'dan yasaklanan bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Robert Malone ile röportaj yaptı.

Milyonlarca insanın aşıların ciddi hastalıkları önlemek için çalıştığına inanarak hipnotize edildiğini ve hastaneye kaldırılanların COVID-19'un neden olduğu ölümleri yanlış teşhis etmek için finansal olarak teşvik edildiğini öne sürdü.

Spotify Perşembe günü, şirketin "ayrıntılı içerik politikalarına sahip olduğunu ve pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19 ile ilgili 20.000'den fazla podcast bölümünü kaldırdığımızı" söyledi.

Şirket, sunulan bilgilerin halk sağlığına zarar verme veya doğrudan tehdit oluşturma olasılığı varsa kaldırılan içeriği inceleyen bir uzman ekibine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Spotify, Rogan'ın podcast'ine doğrudan hitap etmedi.

Ocak ayının başlarında, 270 bilim insanı ve tıp uzmanı, Spotify'ı podcast'te yalanlar yaymakla suçlayarak Rogan'a karşı harekete geçmeye çağıran bir mektup imzaladı.

1975 yılında “Heart of Gold”, “Harvest Moon” ve “Keep on Rockin' in the Free World” gibi hit şarkılar besteleyerek The Rock and Roll Hall of Fame'e giren Young, yüzde 60'ından Spotify'ın sorumlu olduğunu kaydetti. Müziğinin dünyanın dört bir yanında yayınlanmasını, kaldırılmasını “plak şirketim için büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Young, daha önce 2015 yılında düşük ses kalitesi üzerinden müziğini Spotify ve diğer akış hizmetlerinden çekmişti. En son kaldırma işleminin hayranlara şarkılarını daha kaliteli ortamlarda arama fırsatı vereceğini söyledi.