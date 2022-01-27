Volkanik Patlamadan Günler Sonra Deprem Tonga'nın Kıyılarını Vurdu

Pasifik krallığının volkanik bir patlama ve tsunami tarafından harap edilmesinden yaklaşık iki hafta sonra Tonga kıyılarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar (USGS) verilerine göre, merkez üssü uzak Lifuka adasındaki Pangai kasabasının 219 km (136 mil) kuzeybatısında, 14,5 km (9 mil) derinlikte bulunuyordu.

Hemen bir hasar raporu yok, ancak daha önceki patlama Tonga'yı dünyaya bağlayan ana sualtı kablosunu kopardıktan sonra iletişim sınırlı.

15 Ocak'ta patlayan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai yanardağının üç kişiyi öldürmesinden ve daha geniş Pasifik'e bir tsunami göndermesinden bu yana bölgede günlük deprem aktivitesi görüldü.

1991'de Filipinler'deki Pinatubo'dan bu yana en büyük olan volkanik olay, Pasifik adası ülkesini örten ve hasarın boyutunu belirlemek için gözetimi engelleyen devasa bir kül bulutu saldı.

Kıtasal volkanlar gibi, oluştukları Dünya'nın tektonik plakalarının yakınında bulunan tahmini bir milyon denizaltı volkanı vardır.

Küresel Okyanus Araştırmaları Vakfı grubuna göre, “Dünyadaki tüm volkanik faaliyetlerin yaklaşık dörtte üçü aslında su altında gerçekleşir”.

2015 yılında Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai havaya o kadar çok büyük kaya ve kül püskürttü ki, yeni bir adanın oluşumuna yol açtı.

20 Aralık'ta ve ardından 13 Ocak'ta yanardağ tekrar patladı ve Tonga adası Tongatapu'dan görülebilen kül bulutları yarattı.

15 Ocak'ta, büyük patlama, kökenleri bilim adamları arasında hala tartışılan bir süreçte, Pasifik çevresinde bir tsunamiyi tetikledi.

Uydu görüntüleri, Alaska kadar uzaklardan duyulan bir ses patlamasıyla birlikte, mavi Pasifik sularının üzerinde bir mantar gibi yükselen bir kül, buhar ve gaz tüyü gösterdi.

Tonga'da kıyıya çarpan tsunami dalgaları göndererek insanları daha yüksek yerlere koşmaya zorladı.

İnsani yardımın teslimatı, başlangıçta uluslararası pisti kaplayan kalın bir kül tabakası tarafından engellendi. Daha sonra volkanik enkazdan temizlendi ve ilk yardım uçuşlarının yapılmasına izin verildi.

Yardım çabalarının başlatılması, dünyada COVID içermeyen ve sıkı sınır kontrollerini sürdüren birkaç ülkeden biri olan Tonga'da koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla ilgili endişeleri beraberinde getirdi.