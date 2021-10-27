Spordan Önce Kafein Tüketmek Zayıflatır Mı?

Soğuk havaların kendisini hissettirmeye başlaması ile birlikte içimizi ısıtacak sıcak içecekler resmen artış gösterdi ve pek çok insan sıcak içeceklere yöneldi. Bu çiçekler arasında da akıllara ilk gelen içecekler kahve ile çay olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan söz konusu içeceklerin çok seveni olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürmek adına kafein oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. İçerisinde bulunan kafein, sağlıklı bir yaşam sürme oranını belirler ve önem taşır. Konu hakkında önemli bilgiler paylaşan Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın, dikkatleri üzerine çekti.

Kahve, kola, çay, kakao, çikolata ve enerji içeceği gibi pek çok besinde bulunan kafein, merkezi sinir sistemini uyarıcı etkisi sebebi ile dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Bunun yanı sıra kişiden kişiye göre değişen kafeinin normal miktarına dikkat edilmesi gerekir. Kafeine karşı duyarlılık düzenli olarak alınan miktar, tüketim sıklığı, fiziksel koşullar ve vücut ağırlığı gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Konu hakkında yapılan çalışmalara göre yaklaşık olarak 5- 6 büyük bardak çay ya da 3-4 fincan kahve, günlük tüketilebilecek kafein miktarı olarak belirlenmiştir.

Vücutta depolanmayan kafein alındıktan yaklaşık olarak 4 saat sonra vücuttan atılır ve işlem bu şekilde gerçekleşir. Kahveyle çay bitkilerinin çeşitliliği de içerdikleri kafein miktarlarını etkisi altına almaktadır.

Bir bardak siyah çayda 40 miligram, yeşil çayda 20 miligram, 1 kupa filtre kahvede 85- 90 miligram ve Türk kahvesinde yaklaşık 50-60 miligram kafein vardır. Bu verilere rağmen çayın antioksidan gücünün kahveden çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Kahve ile çay arasındaki farkın en büyük etkisi ise uykudur. Araştırmacılar 1 gün içerisinde aynı miktarda kahve ile çay içen kişiler üzerinde karşılaştırma yapmış ve kahve içenlerin gece vaktinde daha zor uyuduğunu ortaya çıkarmıştır. Tersi olarak çay içenlerin de rahatlamış ve daha uzun bir halde uyuduğu belirlenmiştir. Bir diğer nokta da antrenman öncesinde kafeinli bir içecek içmenin yağ yakımını hızlandırmak da ve performans arttırmakta olduğudur.