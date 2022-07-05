Spor Bakanı: Yılın İlk Yarısında Yaklaşık 2,232 Madalya Kazanıldı

Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye'nin 2022'nin ilk altı ayında 34 farklı spor dalında yaklaşık 2.232 madalya elde ettiklerini açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu madalya sayısını açıklarken, ”Sporcularımız uluslararası turnuvalarda yaklaşık 621 altın, 695 gümüş ve 916 bronz madalya topladılar." dedi.

Genç sporcuların başarısına dikkat çeken bakan, “Bu başarının arkasında planlı çalışmalar var” dedi ve bakanlığın “dört dallı sistemine" dikkat çekti.”

"İlk olarak, yetenekli olanı keşfediyoruz. O zaman bu yeteneği doğru yola yönlendiririz. Üçüncüsü, tesisleri destekliyor ve sporcuların yeteneklerini geliştirmek için bilimsel bir yaklaşım izliyoruz. Son olarak, performanslarını kontrol ediyoruz.”

Bakan, sporcuların nasıl yönetildiği sorulduğunda şunları ekledi: "Üçüncü sınıftaki çocuklar hakkında yetenek taramasıyla veri toplamaya başlıyoruz. Eğer bir sporcu elit seviyedeyse, onu il Spor Eğitim Merkezlerine (SEM) veya Türkiye Olimpiyatları Hazırlık Merkezlerine (TOHM) yönlendiririz.”

Çoğu yetenekli çocuk, “Okulda mı okuyayım yoksa profesyonel olarak spor yapmaya devam edeyim" gibi bir ikilemle karşı karşıya kalırdı.”

“Milli Sporcu Bursu uygulayarak bu ikilemi süpürdük. Bu bursla ailelerini sporcuların ilerlemesinde tutuyoruz ” dedi. Kasapoğlu'na göre 85 milyonluk nüfusuyla ülkede lisanslı spor yapan kişi sayısı 11 milyonu aştı. Amaç“ "sporun hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bir ülke sağlamaktır.”

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapmıştır. Bunun yanı sıra Kasapoğlu ABD’deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesinde yönetim organizasyonu alanında proje koordinatörü, araştırmacı ve uzman olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. İstanbul Üniversitesinden ise yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi alan Kasapoğlu, başarılı bir akademik hayata sahiptir.