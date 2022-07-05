Bale, MLS'NİN Los Angeles FC'ye Taşındığını Doğruladı

Galler kaptanı Gareth Bale, ispanyol devi Real Madrid'den ayrılmasının ardından Major League Soccer'ın Los Angeles fc'sine taşındığını doğruladı. Bale, hareketle ilgili yaygın raporların ardından Twitter'daki bir yayında lafc'ye katılma planlarını doğruladı.

”Yakında görüşürüz, Los Angeles," 32 yaşındaki 25 Haziran'da yazdı. Beraberindeki bir video Bale'in LFC gömleği ve şapkası giydiğini gösterdi. Los Angeles Times konu ile ilgili daha önce dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Daha önce Los Angeles Times, Bale'in 1 Temmuz'dan itibaren LAFC için oynamaya uygun olacağını söyledi.

ESPN, Bale'in önümüzdeki hafta sonunda Los Angeles'a uçacağını ve bu sezonun sonuna kadar sürecek bir anlaşma imzalayacağını ve ek bir yıl için bir seçenek sunacağını bildirdi.

Bale bir zamanlar dünyanın en pahalı oyuncusuydu ve son sekiz sezonunu Real Madrid ile geçirdi ve üç yerli şampiyonluk ve beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Galli, kulüp kariyerinde 139 lig golü attı ve 106 uluslararası Galler maçında 39 gol attı.

Bale, Galler'in Katar'daki grup aşamasında ABD, İngiltere ve İran ile karşılaşacağı bu yılki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Galler, 1958 finallerinden bu yana turnuvaya ilk kez katılmaya hak kazandı.

Bale'in imzası, LAFC'NİN MLS sezonuna güçlü bir başlangıç yapma teklifi olarak geliyor.

California kulübü, 15 maçtan 30 puanla Batı Konferansı sıralamasına liderlik ediyor.

Bale, kulübün son haftalarda yaptığı ikinci yüksek profilli uluslararası imza olacak. Eski Juventus ve İtalyan uluslararası Giorgio Chiellini bu ayın başlarında kulübe katıldı.

Bale'in MLS'YE gitme kararının haberi, İngiltere'deki raporların Cardiff ile olası bir hamle konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Eski kulübü Tottenham ve Newcastle da olası yerler olarak tartışıldı.