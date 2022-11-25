Asgari ücrette resmen bugün son dakika depremi! 1 Ocak 2023 asgari ücret zammını gören zil takıp oynadı! Hemen bakın!

1 Ocak 2023 asgari ücret zammını gören zil takıp oynadı! Asgari ücrette resmen bugün son dakika depremi! Hemen bakın! Esasen aralıkta Asgari ücret Tespit Komisyonu toplandığında zammın ne kadar olduğu belli olacak. Ama o zamana kadar enflasyon oranları üzerinden uzmanlar yorumlarını sıralamaya devam ediyor. Uzmanlara göre en düşük asgari ücret enflasyon farkı enflasyon farkı üzerinden tespit edilecek. Bu nedenle aralıktan önceki 2 ayın enflasyon oranları asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar yüksek olacağını belirleyecek. Şimdiye kadar her ay en az yüzde 3’lük artışla yükseliş eğrisinde olan enflasyon son aylarda da yoluna böyle devam ederse asgari ücretliler büyük bir zam bekleyebilirler.

Tahminler Netleşiyor

Enflasyonun sürekli yükselmesi giyim gıdaya pek çok sektörde fiyatların artmasına neden oluyor. Asgari ücretlilerin çoğunun bütçeleri zorlanıyor. Bu durumdan kurtulmak isteyen asgari ücretliler zamların gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Henüz ne kadar zam yapılacağı kesin olmasa da aylar arası enflasyon farkı ortalama yüzde 3 civarında seyrediyor.

3 aylık enflasyon farkı toplandığında da yüzde 7 civarında oran ortaya çıkıyor. Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı aşağı yukarı belli olmuş olacak.

Eğer değerler şaşırtmaz ve enflasyon yüksek çıkarsa net 5500 TL olan asgari ücret 7.000 TL’nin üzerine çıkabilir. Ayrıca bu ücretlere refah payı gibi katkılarda eklendiğinde yılbaşında asgari ücretlilerin ile 8.000 TL’ye yakın bir ücret geçebilir.

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