Sözleşmelilerin Kadroya Geçişi, EYT Başvurusu! Emekli ve Memur Zamlı Maaşı!

Sözleşmelilerde Son Sürece Giriliyor! Bakan Bilgin sözleşmelerin kadroya geçişi için yeni düzenlemesini paylaştı. 2 milyon 250 bin kişi ilgilendiren emeklilik yasası netleşti. Sıra kadrolu müjdesinde. Konuşmada EYT'lilere de değinen Bilgin “EYT'lilerin şu anlık yaş ortalamasına bakıldığında 49.9'u görüyor. Bu 50'li yaşlar demek. Pek çok kişi 38'lerinde emekli olan onlarca kişi olduğunu söylüyor. Bu yalan şu anda 42'lerinde dahi kimseyi emekli yapmadık. Ağırlıklı ortalama 50 civarında. En doğru zamandı” yorumunda bulundu.

EYT Başvurusu E-Devletten Yapılabilecek!

Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada sözleşmelerin kadroya geçiş süreci de yer alıyordu. Sonunda meclise intikal ettiği yorumunda bulundu. 500 bini aşkın çalışan bu kapsamda sunulan faydadan yararlanabilecek. Herhangi bir şekilde kurumlara gitmeye gerek kalmadan başvurular alınacak. Bilgin özellikle uyardı “Sosyal güvenlik kurumları önünde kuyruk oluşturmaya gerek yoktur” dedi. Başvurular e-devlet platformu üzerinden yapılabilecek. Yasalaşma işlemi tamamlandıktan sonra başvuru yapılabilecek. E-devlet üzerinden başvurunun alınabilmesi için tüm sistemlerimiz hazır, diyerek bir açıklamada bulundu.

2023 Memur Zamlı Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?

Kısa süre önce asgari ücret rakamı açıklandı. Sırada memur ve emeklinin zammı yer alıyor. 3 Ocak Salı günü itibariyle net rakamlar açıklanacak. Bu durum Aralık ayı enflasyonunun belli olmasından sonra netliğe kavuşacak. Özellikle piyasada 3 farklı senaryo üzerinde konuşuluyor. Enflasyonun memur ve emekli üzerindeki farkı hissedilecek. Temmuz ayında ikinci bir zam uygulanacak. Memur ve memur emeklisi için ilk 6 aylık süreç dikkate alınacak.

2023 Memur Zamlı Maaşı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan zam bu grup için %41,69 oranında gerçekleşmişti. Bu durum SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığından emekliliği bulunanlar için ise %42,35 seviyelerinde idi. Şu anda açıklanan rakamlar doğrultusunda kasım ayı enflasyonun sonrası emeklilerin zam oranı ,04'e ulaştı.

Memur ve memur emeklisi için ise bu rakam ,11 seviyelerinde net açıklama ise yarın gerçekleştirilecek toplantı sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak. Mevcutta bulunan tablo değerlendirildiğinde memur ve memur emeklileri için oluşacak zam 5 aylık enflasyon üzerinden net bir şekilde 6.990 TL oldu. %3 enflasyon üzerinden tahmini rakam 7.174 TL'yi görüyor. %4 olursa 7.235 TL, %5 olursa 7.353 TL olmuş olacak.

2023 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Öte yandan SSK emeklileri için durum daha farklıydı. 2000 yıl öncesinde konuşma yaşantısı bulunanlar için 4.687 TL olan maaş 5 aylık kesinleşmiş zam üzerinden hesaplandığında 5.345 TL'yi görüyor. %5 oranında enflasyon gerçekleşirse bu rakam 5.610 TL'ye ulaşıyor. 2000 yılı sonrası SSK emeklisi için 5 aylık veriler üzerinden oluşan rakam 3.314 TL oldu. Yarın açıklanacak yeni enflasyon oranı refah payı dönemin ekonomik seviyesi dikkate alınarak net rakam belirlenmiş olunacak.

Bağ-kur Esnaf emeklileri için şu anda alınan maaş 4.197 TL. 5 aylık kesinleşmiş zam oranı üzerinden 4.786 TL rakamı oluşuyor. Eğer %5 oranında enflasyon gerçekleşirse bu rakam 5.028 TL'yi görüyor. Bağ kur Tarım emeklisi içinde durum farklı değildi. Mevcut maaşın üzerine eklenen 5 aylık net zam sonrası 3.803 TL oluşuyor. %5'lik Aralık enflasyonuna göre rakamla 3.995 TL oluyor.