GÖZLER ORADAYDI! Emeklilere ve memurlara bugün verilecek olan zam yüzdeleri belli oldu! Vatandaş zil takıp oynadı

Vatandaş zil takıp oynadı. Emeklilere ve memurlara bugün verilecek olan zam yüzdeleri belli oldu! Ekonomik sıkıntıların hat safhada ilerlemesi nedeniyle de maaşlara ve emekli ücretlerine gelmesi beklenmektedir. Bu beklentilerin de oranlarla hesaplanması sonucunda oluşan zam oranları da belirlenmektedir. Bu oranların %30’un üzerinde olması da beklenirken eski ücret ile yenisi arasındaki farklar da kıyaslanmaktadır. Emekli zammı konusunda devlet tarafından henüz bir açıklama gelmemesi de oldukça merak konusu olmaktadır.

Genellikle yılda bir kez gelen asgari ücret zamları 2022 yılında 3.kez gelmektedir. Bu konuda emeklilerin de beklentisi oldukça artmaktadır. Bu nedenle de emekli zam yüzdeleri hesaplanarak yeni oluşacak fiyatlar belirlenmektedir. Belirlenecek olan bu fiyatlarda öncelikli olarak emeklilerin ihtiyaçları da önemli görülmektedir.

Ayrıca memur zam yüzdeleri de belirlenerek 2023 yılında oluşacak fiyatlara bakılmaktadır. Bu fiyatların belirlenmesinde öncelikle asgari ücret belirleyici fiyat olmaktadır. Asgari ücret temel alınarak hesaplanan zam fiyatları günde güne ekonomik sıkıntıların artması nedeniyle de artmaktadır. Vatandaşların beklentisini de karşılamayı hedefleyen devlet TÜİK’in verilerini kullanarak maaşlara zamları eklemektedir.

Zamlı fiyat tablolarını gören emekli ve memurlar zam yüzdeleri hakkında yorumlarda bulundular. Bu fiyatlar kimi kesimleri mutlu ederken kimi kesimin de yüzünün gülmesini sağlayamadı. Bu değişik tepkiler beklenen fiyatların ne olacağını da oldukça merak etmektedir.

Emeklilere Ve Memurlara Bugün Verilecek Olan Zam Yüzdeleri Belli Oldu!

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ

% 65 TÜFE

- 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 15.91

- 10 puan refah payı: % 25.91

- 15 puan refah payı: % 30.91

- 20 puan refah payı: % 35.91

% 66.80 TÜFE

- 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 17.17

- 10 puan refah payı: % 27.17

- 15 puan refah payı: % 32.17

- 20 puan refah payı: % 37.17

MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ

% 65 TÜFE

- 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 16.99

- 10 puan refah payı: % 27.83

- 15 puan refah payı: % 33.24

- 20 puan refah payı: % 38.66

% 66.80 TÜFE

- 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 18.27

- 10 puan refah payı: % 29.22

- 15 puan refah payı: % 34.69

- 20 puan refah payı: % 40.17

TABAN EMEKLİ AYLIĞI

Mevcut: 3.500 TL

Yüzde 42.86 zamlı: 5.000 TL

Yüzde 54.66 zamlı: 5.413 TL

Yüzde 57.14 zamlı: 5.500 TL

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