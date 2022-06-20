QNB Finansbank Coştu! TC Vatandaşı Olan 50.000 TL Alıyor, Bayram Gelmeden Almayan Kalmasın

QNB Finansbank Coştu! TC Vatandaşı Olan 50.000 TL Alıyor. Bayram değil, ama QNB Finansbank müşterilerini düşünüyor. TC vatandaşı olan herkese 50 bin lira ödeme yapacak. Banka üzerinden yapılan anlaşma ile vatandaşlar 50 bin lira ödeme alabilecek.

Banka üzerinden acil ihtiyaç için kredi kullanmak isteyen vatandaşlar katılım sağlama isterlerse, bankanın kampanyasına katılım sağlayabilirler. Düşük faizli 50 bin lira tutarlı nakit kredi için TC kimlik numarası üzerinden ödeme alabilirsiniz. TC kimlik numarası üzerinden hızlı bir sonuçla öğrenebileceğiniz kredi için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bankanın belirlemiş olduğu kredi ile ilgili politikalara uygun iseniz 50 bin liraya kadar krediyi alarak cebinize koyabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile çalışması ve kredi notunun yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisini alabilecek. Nakit ihtiyacı durumunda banka başlatmış olduğu kampanyaya kolay bir şeklide başvuru yapabilecek.

Nakit Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar çok kısa sürede kredi sonucu öğrenebilir. Nakit kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya mesaj alarak gönderebilir. Banka vermiş olduğunuz kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı sağlar. Onaylanmış olan krediyi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Qnb Finansbank tarafından sorgulama yapılarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vade tanınır. İhtiyaç kredisinde ilk ödeme de ise 3 aylık bir erteleme fırsatı da sunuluyor. SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldıktan sonra kredi onayı alınabilir. Kredi onayı alan vatandaş en yakın banka şubesine giderek kimlik belgesi ile gelir belgesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde krediyi hesaplarına aktarabilecek.

Bankada hesabı bulunan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlem yapabilecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankanın başlatmış olduğu son kampanyaya katılım için mobil uygulamayı kullanabilir. Mobil uygulama üzerinde internet bankacılığı kredisi kullanarak buradan masrafsız bir şekilde ve gelir belgesine gerek duymadan 50 bin liraya kadar kredi kullanabilir ve krediyi hesabına aktarabilir.