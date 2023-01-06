10.000 TL nakit ödeme! Bugün başvuru yapan şaşırdı ve ödeme aldı! Sizlerde kaçırmayın diye banka reklam yaptı

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için bankanın kendi için belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda işlem yapılabilecek. Acil kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek.

Hemen 10000 TL ödeme alabilirsiniz...

Başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak bu banka üzerinden kredi alabiliyor. Kredi notumuza bakarak, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına bu mesajı göndermesiyle birlikte değerlendirmeye alınarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler aynı zamanda Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde 10000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi olabilir veya daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda da maaş müşterisi olmaları ile birlikte kredi ödemeleri Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte verilecek.