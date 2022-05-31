Sosyal Güvenlik Uzmanları Uyarıyor: Aynı Eve Çift Emekli Maaşı, Boşa Prim Ödemeyen. Emekliliğe hak kazanmak amacıyla gün ve prim hesaplaması yapan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde bazı özel avantajlar tanınıyor. Fazla prim ödemesi gerçekleştirmeden emekli olma yöntemleri nelerdir? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli olmak isteyen vatandaşlar uzun seneler boyunca prim ödemesi yapmak zorunda kalıyor. Fakat doğru bir planlama yapılmadığı sürece fazladan yatırılmış primler emekli olma noktasında bazı avantajların ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bazı çalışanlar, günü dolduğu halde prim ödemeye devam ederken doğru bir planlama ile aynı aileden iki kişi emekli olma avantajı yakalayabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Boşuna Prim Ödemeyin!

Ülkemizde şu anda bir emekli maaşı ile geçinmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla bir ailede kadın ile erkeğin emekli olması biraz daha rahat geçinebilmenin formülü olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple emeklilik planlamasının doğru bir biçimde yapılması gerekli. Özel piyasada bulunan işletmelerde kendilerini bağ-kurlu bir şekilde göstermek zorunda kalan bazı erkekler prim ödemelerini tamamlamalarına rağmen ödeme yapmayı zaruri bir şekilde devam ettiriyor. Fazladan ödenen filmlerin ise emeklilik durumuna çok da bir katkısı aslında yoktur. Sosyal Güvenlik uzmanları, bu durumda olanlara çok kritik bir tavsiyede bulunuyor.

Aynı Aileye Çift Emekli Maaşı Mümkün Mü?

Aynı aileye çift emekli maaşı girebilmesi açısından uygulanacak bu yöntem açısından çok doğru bir planlama yapılması gerekiyor. Bu planlamayı ise bir sosyal güvenlik uzmanının yönetiminde gerçekleştirenler, ek maliyetlere gerek kalmadan emekli maaşlarını alabilme avantajına sahip oluyor. Gerek kadın gerekse de erkeğin emekli olması ile aynı ev içerisinde girecek olan emekli maaşı ailelerin geçimlerini çok daha iyi bir şekilde sağlamalarına avantaj tanıyor.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında ev hizmetlerinde çalışan kadınlar açısından bir de teşvik uygulaması yer alıyor. Bu biçimde çalışan kadınların sigortalı yapılmaları hem onları çalıştıranlara hem de bu işlerde çalışanların emekli olma yolunda prim koşulunu sağlamalarına inanılmaz katkı sağlıyor özel kusurlara göre değişmekle beraber ve %22.5 oranlarında teşvik uygulaması yapılmaktadır.