Bakanlıktan Müjde Ailelere bir defalığına da olsa 900 Tl ödeme yapılacak

Daha önce devletin durumu iyi olmayan kişilere hane başına verdiği maddi yardım dışında aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ise hane bazlı ödeme yapacağını duyurdu.

Ödemeler Nereden yapılacak?

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının başlatmış olduğu bir kereliğine mahsus olarak yürürlüğe giren maddi yardım desteği hane bazlı olarak ele alınarak yapılacak. Bunun için ödemeler bizzat Ptt’den yapılacak. Sizin de maddi durumunuz yeterli değil ise çocuk okutuyorsanız ve ay sonunu ek harcamalardan, faturalardan ya da kiradan dolayı geçirmekte zorlanıyorsanız yapmanız gereken işle çok basit. Kimliğiniz ile bizzat kendiniz evinize en yakın ptt’ye müracaat ederek bir kereliğine de olsa 900 tl yardım alabilme imkanına sahipsiniz.

Başvurular kimliksiz kabul edilir mi?

Genellikle devletin sunmuş olduğu imkanların hiçbirinde kimliksiz bir şekilde başvuru talebi gerçekleştirmeniz ne yaızk ki mümkün bir durum değildir. Bu noktada mutlaka kimliğiniz yanınızda olmalıdır. Aksi taktirde herhangi bir şekilde maddi yardım desteği almaya hak kazanamamış olursunuz. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının bu çalışması ile birlikte aynı zamanda

Hane bazlı yapılan bu ödemeler kapsamında her aileye düzenli olarak 500-900 TL arası ödemeler yapıldığı ifade edilirken çocuklu ailelere verilen destekle hem hane halkının bütçesine destek hizmeti sağlanıyor hem de çocukların eğitim giderlerinin karşılandığı belirtilmekte. Bununla beraber söz konusu katkıların ilköğretim ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yapıldığı artık bu desteklerin aynı zamanda okul öncesi eğitimini almakta olan çocuklar için de geçerlilik bildirileceği ifade edilmiştir.

Ödemeler Yalnızca 1 defa mı yapılacak?

Milyonlarca insanı yakından ilgilendirecek aile ve sosyal hizmetler bakanlığının 900 tllik maddi yardım desteği ne yazık ki 1 defalığına verilecek. Tabii bu noktada gerekli şartları tamamlamanız gerekmekte.

Bunun yanı sıra eğer kronik hastalığınız var ise ve size en yakın ptt’ye müracaat etmekte zorlanıyorsanız e devlet sitesinden 900 tl’lik yardım için başvuruda bulunabilme hakkına sahipsiniz. Bu noktada özellikle ele alınıp belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus kesinlikle e devlet dışındaki sitelere Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerinizi, kimlik numaranızı, adınızı, soyadınız, güncel iletişim adresinizi ya da mail adresinizi vermemeniz gerekmektedir. E devlet sitesinden başka hiçbir iste güvenilir değildir Bu siteler sizden aldığı önemli kişisel bilgileri, kimlik bilgileri çalar ve sizin adınıza hatta sizin de haberiniz olmadan bazı büyük suçlar yapar. Bunun için mümkün olduğu kadar kendinize ait e devlet hesabı oluşturmalı ve şifresini de kırılması zor harflerden ya da sayılardan tercih etmeniz gerekmektedir. Tüm bu koşullara uyum sağlamaz iseniz e devlet üzerinde yaptığınız işlemler kesinlikle geçersiz olacaktır. Bunun yanı sıra eğer maddi durumunuz yeterli değilse mutlaka güncel haberleri takip etmelisiniz. Devlet düzenli olarak dar gelirli aileye destek olmayı hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldukça güçlü bir devlettir. Devletin kanatları arasına giriniz.

Devlet size maddi ve manevi her konuda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mutlaka durumunuz iyi değilse, ay sonuna kadar parayı geçindirmekte zorlanıyorsanız, birden çok çocuk okutuyorsanız devlet bu durumun zaten farkındadır. Kiradaysanız size kira desteği sunar. Kira desteği için de yine aynı şekilde destek sağlar. Doğalgaz faturalarınızın ya da elektrik faturalarınızın ödenmesi konusunda da yine belirlenen tarihlerde başvuruda bulunursanız size devlette tam destek gelecektir.