Sosyal Güvenlik Uzmanı, Bakan Bilgin'in Açıklamasını Eleştirdi: Yapılan Düzenleme Emekliler Arasında Ayrımcılık Yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emekli aylıklarında önemli bir değişikliğe gidileceği yönündeki açıklaması, emekliler arasında heyecan ve endişeye neden oldu. Bakan Bilgin, 7.500 lira emekli aylığı alanlara enflasyon zammı verileceğini, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alanlara ise enflasyon zammı ile birlikte refah payı verileceğini duyurdu. Ancak bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından eleştirildi.

Nisan ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 5.500 liradan 7.500 liraya çıkarılmıştı ve bu zam yüzde 36.4 oranında refah payı adı altında verilmişti. Ancak 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alanlar, bu zamdan yararlanamamıştı. Bakan Bilgin'in açıklaması ise, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alanların da refah payından yararlanacağı yönündeydi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu yeni düzenlemenin emekliler arasında ayrımcılık yapacağını düşünüyor. Erdursun, 5.500 ile 7.500 lira arasında emekli aylığı alanların mağdur olabileceğini ifade ediyor. Özellikle, 7.500 lira aylık alan bir kişinin aylığı yüzde 25 artışla 9.000 lira olacakken, 8.000 lira aylığı olan bir kişi 13.000 lira alacak. Erdursun'a göre, herkese yüzde 36.4 refah payı verilmesi, daha adil bir dağılım sağlayabilirdi.

Emekli aylıklarındaki yapıyı daha da karmaşık hale getirebilecek bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve hangi emeklinin ne kadar zam alacağı ise merak konusu oldu. Emekliler, yeni düzenlemenin kendilerine ne gibi etkileri olacağını yakından takip ediyor.