Sosyal Güvenlik Kurumu Toplu Para Yatıracak

Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz günlerde bir karar alarak toplu para ödemesi yapacağını bildirdi. Alınan kararın neticesinde asgari ücretli çalışan vatandaşlara yönelik olarak toplu paralar yatırılacak. Bu toplu paranın meblası ise 24.909 lira olarak duyuruldu.

Asgari ücretle Türkiye’de birçok vatandaş geçimini sağlamaya çalışırken bir yandan Sosyal güvenlik kurumu hazırlıklarını tamamlayarak toplu bir şekilde para ödemesi yapacağını tüm asgari ücretle çalışanlara duyurdu. Bu şartları sağlayan vatandaşlar 24.909 TL tutarındaki ödemeyi karşılıksız olarak alabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumundan 24.909 TL

Sosyal güvenlik kurumu yapmış olduğu açıklamalar neticesinde belirli şartları sağlayan asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik olarak 24.909 TL tutarında ödemeyi tek seferde yapacağını bildirdi. Türkiye’de birçok vatandaş asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışırken bir yandan bu sürpriz gelişme ile adeta sevinçle boğuldu. 2023 yılı içerisine girildiğinde emekli maaşları memur maaşları ve asgari ücret gibi birçok maaşlar ve ödemeler zam alırken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu ödemelerin de zam oranında güncellendiği duyuruldu.

Sosyal güvenlik kurumu açıklamış olduğu bu projede asgari ücretle çalışan kişilere nakit olarak tek seferde 24.909 TL ödeyeceğini bildirdi. Bu toplu parayı alabilmek için çalışan kadın olmak ve sağlıklı bir gebeliğe sahip olmak gerekiyor. Hamile olan anne iş yerinde belirli bir sürü çalıştıktan sonra doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak koşuluyla toplamda 16 hafta doğum iznini mecburen ayrılıyor. Şayet gebelik ikiz olursa bu sürelere 2 hafta daha ekleniyor ve ödenecek tutar biraz daha artıyor. Doğum sonunda Sosyal Güvenlik kurumuna dilekçe vererek doğum yardımından faydalanmak mümkün hale geliyor.

Hesaplamalar neticesinde gebelik sonrasında bir dilekçe yardımıyla toplamda 112 gün izinli olan asgari ücretle çalışan bir anne toplamda en düşük 24.909 TL PTT şubelerine giderek alabilecek. Şayet başvuru sırasında herhangi bir iban numarası ibraz edildiği takdirde ücret PTT şubesinde değil istenilen banka hesaplarına direkt yatırılacak.