Hemen Başvuran Parayı Alıyor: PTT'den 3000 TL ve Üzerinde Ödemeler Verilecek

3000 liralık ödeme almak için hemen PTT’ye gidip başvuru yapmak gerekiyor. Son dakika haberi olarak PTT’nin yapmış olduğu açıklama ile birçok vatandaş yapılan kampanyanın detaylarını iyiden iyiye merak etmeye başladılar. Bunun üzerine birçok vatandaş internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son zamanlarda ekonomik sıkıntıların baş göstermesinden dolayı birçok vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düştü ve maddi sıkıntılar içerisine girdi.

Tam da bu soruna çare olabilmek adına PTT maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlara yönelik olarak yepyeni bir kampanya düzenledi. Ekonomik krizin sebep olduğu zam yansımalarından faturalar da nasibini aldı. Zamlar neticesinde artan fatura fiyatlarını ödemekte de vatandaşlar güçlük yaşıyor.

Doğalgaz Ve Elektrik Faturaları Zamlandı

Son yıllarda ekonomik krizin nüks etmesi ile birlikte birçok ürün ve faturaların eşyaları da bir hayli artmış durumda. Hal böyle olunca PTT vatandaşları düşünerek bir kampanya başlattı. PTT başvuru yapacak kişiler fatura destek yardımından faydalanabilecekler. Bu şekilde faturaları zor bir şekilde ödemek zorunda olan vatandaşlar bu kampanya sayesinde kolay bir şekilde ödeyebilecek. Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları bir hayli arttı.

Isınma masraflarından herhangi bir şekilde kasıntıya gidemeyen vatandaşların faturaları ise yüksek meblalarda geldi. Hal böyle olunca faturalarla ilgili bir kampanya başlatıldı. Devlet her konuda olduğu gibi elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara da yardım elini uzattı ve PTT aracılığı ile bu faturaların ödenmesini kolaylaştıracak bir kampanya düzenledi. Bu yardım paketine dahil olabilmek için devletin istemiş olduğu bazı kriterleri sağlamak gerekiyor. Aynı zamanda belirli tarihler arasında belirli evrakları ibraz ederek de başvuru sağlanması gerek.

Başvurusunu yapan vatandaşlar onay aldıktan sonra elektrik ya da doğalgaz faturalarının bir kısmını devlet tarafından alabilmeleri mümkün hale gelecektir. Elektrik ve doğalgaz fatura desteğinden faydalanabilmek için ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edileceği gibi online olarak e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler girilerek bu yardımlardan faydalanmak da mümkün hale geliyor. Kabul görülen vatandaşlara yönelik olarak elektrik ya da doğalgaz fatura desteği PTT şubelerinden hesaplara aktarılacak.