Sosyal Devlet İlkesi Gereği: 100 TL Su, 90 TL Doğalgaz, 206 TL Elektrik Parası! Fatura borcu bulunanlara an itibariyle müjdeli bir haber geldi. 1100 TL doğalgaz yardımı ile 206 TL elektrik yardımı ve 100 TL su parası almak mümkün. Belediyelerin su faturası destekleri ile aylık 100 TL'ye Varan yardım sağlanacak.

Devletin nisan ayı için fatura desteği müracaat işlemleri an itibariyle başladı. Devlet kanalı üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından belediyelere gitmek suretiyle alınabilecek fatura destekleri ile aylık 406 TL'ye varan bir destek alınması mümkün hale gelecek. Maddi bir şekilde zorlu süreçten geçen aileler açısından umut verici fatura desteklerinin tam olarak ne zaman ve ne şekilde ödeneceğini ise hazırlamış olduğumuz özel haberimizden öğrenebilirsiniz.

Belediyelerin destek paketlerine göre aylık 100 lira su faturası yardımı yapılacak,

Hane sayısı kalabalık olan aileler açısından bakıldığında ise aylık 206 TL'lik bir elektrik yardımı yapılması planlanıyor,

6 ay için 550 TL ve 12 ay için ise 1100 TL'lik bir doğalgaz yardımı yapılması hedefleniyor.

Faturasını Ödeyemeyen Ailelere; Aylık 206 TL Elektrik, 100 TL Su ve 90 TL Doğalgaz Faturası Parası Ödenecek

Devletin sağlamış olduğu avantajlardan faydalanmak isteyen aileler için sağlanması gerekli olan bazı kriterler vardır. Bütün destek ödemeleri açısından ayrı ayrı uygulanmakta olan bu şartların yerine getirilmesi durumunda aylık ve 6 aylık desteklerin alınması mümkün hale gelmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe belediyelerinin aracılık ettiği o destek ödemeleri alınabilir.