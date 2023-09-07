Dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla devletin sunduğu sosyal yardım ödemeleri bakanlık tarafından her ilde koordineli olarak hesaplara yatırılıyor. PTT aracılığı ile veya elden teslim yapılarak yılın belirli dönemlerinde veya her ay düzenli olarak destek ödemeleri sağlanıyor.

Ocak ayında belirlenen memur maaş zammından etkilenerek artış yaşayan sosyal destek ödemeleri orta vadeli programın öngörüsünde bahsedilen %65'lik enflasyon tahmini göre yeniden yükseldi. Bu artış ile birlikte sosyal destek ödemeleri yeni yılda ne kadar olacak? sorusu gündeme geldi.

2024 YILI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Orta vadeli program kapsamında ortaya atılan enflasyon rakamı üzerinden hesaplandığında 65 yaş üstü vatandaşların aldıkları aylık zamlanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlanan memur maaş katsayısına göre belli olan bu zam doğrultusunda sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar 2 bin 343 TL ödeme alıyor. Orta vadeli programda bahsedilen rakam gerçekleşirse yeni yılda 65 yaş üstü vatandaş 3 bin 509 TL ödeme alacak.

2024 BAKIMA MUHTAÇ YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI

-Bakıma muhtaç engelliler ve yaşlılar için evde bakım aylığı 5.097 TL olarak ödeniyor. Ocak ayı OVP zam oranı üzerinden hesaplandığında yeni yılda evde bakım aylığı 7.619 TL'ye çıkıyor.

-%40 ile %69 engeli bulunanlar ayda 1.874 TL ödeme alırken OVP tahminine göre yeni yılda 2.801 TL ödeme alacak. %70 ve üzeri engeli olanlar ise 2.811 TL yerine artık 4.202 TL alacak.

-Devletin tüberküloz ya da SSP hastaları için ödemiş olduğu 5.097 TL'lik ödeme OVP zam ihtimali ile 7.619 TL'ye ulaşacak.

OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM, ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ NE KADAR ALACAK?

Sosyal ve ekonomik destek ödemesi kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan ödemelerde de artış yaşanacak.

-Okul öncesi öğrencisi için ödenen tutar 2.421 TL'den 3.619 TL'ye yükselecek.

-İlköğretim çağında olan bir öğrenci için ödenen 3.632 TL zamla birlikte 5.428 TL'ye ulaşacak.

-Ortaöğretim kademesinde olan bir öğrenci 3.874 TL yerine zamla beraber 5.790 TL ödeme alacak.