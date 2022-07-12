Soruşturma, İngiltere Özel Kuvvetlerinin Afganistan Savaş Suçlarına Dikkat Çekiyor

Birleşik Krallık'ın seçkin Özel Hava Servisi (SAS) birliklerindeki komandolar, Kasım 2010'dan Mayıs 2011'e kadar altı aylık bir Helmand eyaleti turu sırasında şüpheli koşullarda en az 54 Afgan'ı öldürdü, ancak bir BBC'ye göre askeri komuta zinciri endişeleri gizledi.

Dört yıllık soruşturma, silahsız Afgan erkeklerinin Afganistan'daki uzun savaş sırasında gece baskınları sırasında SAS birlikleri tarafından rutin olarak "soğukkanlılıkla" vurularak öldürüldüğünü ve suçları haklı çıkarmak için üzerlerine silahlar yerleştirildiğini buldu.

BBC Salı günü yaptığı açıklamada, o sırada Birleşik Krallık Özel Kuvvetlerine başkanlık eden General Mark Carleton-Smith de dahil olmak üzere üst düzey subayların SAS içindeki operasyonlarla ilgili endişelerin farkında olduklarını ancak bunları askeri polise bildirmediklerini söyledi.

BBC, silahlı kuvvetleri düzenleyen Birleşik Krallık yasalarına göre, bir komutanın potansiyel savaş suçlarından haberdar olması halinde askeri polise haber vermemesinin ceza gerektiren bir suç olduğunu kaydetti.

Geçen ay İngiliz ordusunun genelkurmay başkanı olarak emekli olan Carleton-Smith, soruşturmasının mahkeme belgelerine, sızdırılmış e-postalara ve kendi gazetecilerinin Afganistan'daki operasyon yerlerine yaptığı seyahatlere dayandığını söyleyen BBC programı Panorama'ya yorum yapmayı reddetti.

Savunma Bakanlığı, İngiltere kuvvetlerinin Afganistan'daki davranışlarına ilişkin önceki soruşturmalarda suçlamada bulunmak için yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.

BBC'ye yapılan açıklamada, "Yeni bir kanıt sunulmadı, ancak yeni kanıtlar ortaya çıkarsa servis polisi tüm iddiaları değerlendirecek" dedi.

"Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri Afganistan'da cesaret ve profesyonellikle hizmet etti ve biz onları her zaman en yüksek standartlarda tutacağız."

Polis 'engelledi'

Salı akşamı tam olarak yayınlanan Panorama soruşturmasında, Helmand eyaleti turu sırasında bir SAS birimi tarafından şüpheli koşullarda 54 kişinin vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Eylem sonrası raporlar, SAS birliklerinin hiçbirinin Taliban savaşçılarıyla açık bir şekilde çıkan çatışmalarda yaralandığını bildirmediği sırada, birimin neden olduğu yüksek zayiat oranına diğer memurların şaşırdığını gösterdi.

“Gece baskınlarında çok fazla insan öldürülüyordu ve açıklamalar mantıklı gelmiyordu. Özel kuvvetler karargahından üst düzey bir subay Panorama'ya verdiği demeçte, biri gözaltına alındıktan sonra ölmemeli" dedi.

“Bunun tekrar tekrar olması karargahta alarma neden oluyordu. O zaman bir şeylerin yanlış olduğu açıktı.”