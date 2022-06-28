Soru-Cevap: Ukrayna'nın Haidai'si Severodonetsk, Lysychansk Savaşında

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki doğu Ukrayna şehri Severodonetsk'in kontrolünü ele geçirdi ve birliklerini Ukrayna'ya göndermesinden dört ay sonra Başkan Vladimir Putin'e önemli bir zafer kazandırdı.

Cumartesi günü Severodonetsk'in düşüşü, savaş öncesi nüfusu 100.000 olan stratejik şehrin haftalarca yoğun bombardımana maruz kalmasının ardından geldi. Çatışma, Ukraynalı savaşçıların yüzlerce siville birlikte Azot kimyasal fabrikasında haftalarca direndiği şehrin sanayi bölgesinde sokak sokak çatışmaların ardından Ukrayna'nın geri çekilme kararıyla sonuçlandı.

Luhansk valisi Serhiy Haidai Pazar günü El Cezire'ye verdiği demeçte, Ukrayna birliklerinin Severodonetsk'ten çekilmeye karar verdiğini çünkü “tüm savunma yapılarının çok fazla bombalandığı ve yıkıldığı” söylendi.

“Birçok askerimizi kaybederdik” dedi. "İyi ve organize bir şekilde ve tek bir savaşçı bile kaybetmeden geri çekildik."

Şimdi savaş, Severodonetsk'ten, Luhansk'ta hala Ukraynalıların elinde olan tek kasaba olan Seversky-Donets Nehri'nin karşısındaki ikiz Lysychansk şehrine taşındı.

Rusya Lysychansk'ı alacak olsaydı, Donetsk bölgesi ile birlikte toplu olarak Donbas olarak bilinen bölgeyi oluşturan Luhansk'ın tamamını kontrol edecekti.

Haidai, "[Lysychansk]'ı mümkün olduğu kadar uzun süre tutacağız" dedi. "Büyük bir kayıp olmazsa, tutacağız."

Rusların tüm Donbas bölgesini ele geçirseler bile savaşı sona erdirme ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi. Putin'i ancak güç durdurabilir" dedi.

Al Jazeera, Haidai ile Severodonetsk savaşı ve Lysychansk'taki durum hakkında konuştu. Aşağıdaki konuşma, uzunluk ve netlik için hafifçe düzenlenmiştir.

Severodonetsk ve Lysychansk'taki durum gerginliğini koruyor. Bize son bir günde orada neler olduğunu anlatabilir misin?

Serhiy Haidai: Rus ordusundan Lysychansk kasabasına çok ciddi saldırılar var. Saldırılar farklı yönlerden geliyor. Kasaba, yükselişler, yokuşlar, inişler ile coğrafi olarak genişliyor; bir [sanayi bölgesi] var, yüksek binalar var - bu, dört kilo metreye dört kilometrelik (2,5 mil x 2.5 mil) düzgün bir kare olan Severodonetsk değil.

İnsanların üzerine çok miktarda silah bırakılıyor. Sadece bugün, bir günde kasaba 150'den fazla bombalandı. Bu sadece bir felaket. Şu anda Lysychansk'ta, Rus ordusu savunma hattını kırmaya veya Lysychansk'ı kuşatmak için Seversky'de [Seversky-Donets Nehri] onu kesmeye çalışıyor.

Severodonetsk ne olacak? Ne zaman alındı?

Haidai: Birliklerimizi geri çekme kararı verildi çünkü birkaç ay içinde tüm savunma yapıları o kadar çok bombalandı ve yok edildi ki tek bir yerde tutmanın bir anlamı yoktu. Pek çok askerimizi kaybedecektik. Böylece geri çekildik, iyi ve organize bir şekilde ve tek bir savaşçı bile kaybetmeden geri çekildik.