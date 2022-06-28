Rusya'nın Tahıl Ablukasının Sonuçları

Ahmed Karim Khalife'ın telefonunun alarmı sabah 6'ya ayarlandı, bu nedenle 22 yaşındaki tomurcuklanan mimar, Beyrut'taki mahalle fırınının önünde erken oluşmaya başlayan kuyruğa katılabilir. Khalife, dükkanın yaklaşık 7:30'da açıldığını ve bugünlerde ekmeğin genellikle sabah 9'da bittiğini söyledi.

“Zamanında uyanmazsam ailem ekmek alamayabilir” dedi.

Lübnan'ın ezici ekonomik krizi son üç yılda enflasyonu yukarı çekti ve 2020'de Beyrut'un limanındaki dev patlama ülkenin en büyük tahıl silolarını yok ederek buğday depolama kabiliyetini azalttı. Şimdi, Lübnan'ın buğdayının yüzde 60'ından fazlasını ithal ettiği Ukrayna'daki savaşın ortasında Rusya'nın Karadeniz'i amansız ablukası , Orta Doğu ulusunun gıda krizini derinleştiriyor ve Khalife gibi ailelerin hayatlarını alt üst ediyor.

Uzmanlar, Ukrayna'nın dünyaya açılan birincil deniz kapısının kapatılmasının da Lübnan'daki çekişmeyi birden fazla buğday ithal eden ülkenin yakında karşılaşabileceği bir tehlikenin habercisi haline getirdiği konusunda uyarıyor. Moskova, Kiev'i amfibi saldırıları caydırmak için limanlarının dışındaki sularda madencilik yapmakla suçlarken, Ukrayna da mayınları yerleştirmekle Rusya'yı suçladı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'e erişimini engellemek için savaş gemilerini hala Kiev'deki hükümetin kontrolü altında olan limanların dışına park etti.

Sonuç: Mayıs ortasına kadar, dünyanın beşinci en büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna'da 20 milyon ton tahıl mahsur kaldı. Avrupa Birliği, kara üzerinden alternatif “dayanışma yolları” oluşturdu. Ancak analistler, aksi takdirde Karadeniz'de dolaşacak olan hacimlerin en iyi ihtimalle bir kısmını dengeleyebileceğini söylüyor.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna'nın yığılmış tahıllarının sonbaharda 75 milyon tona ulaşabileceğini söylüyor - Birleşmiş Milletler'in dünya çapında 49 milyon insanın bu yıl kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmasına rağmen.

Washington merkezli Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi David Laborde Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Abluka devam ederse, dünya gıda güvenliği konusunda çok hassas bir durumda olacak" dedi. “Doğrudan Ukrayna buğdayına bağlı olan ülkeler için yıkıcı olabilir.”

Lübnan gibi, başarısız yağmurların şimdiden 7 milyon insanı kriz düzeyinde gıda güvensizliğine ittiği Somali, buğdayının büyük bir kısmı için Ukrayna'ya bağımlı. Ancak dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan ve aynı zamanda karşı karşıya olduğu yaptırımlar nedeniyle tahıl ihraç etmekte zorlanan Rusya ile analistlere göre, temel gıda maddeleri için Avrasya devlerine güvenen birçok ülke de açlığa karşı savunmasız durumda. Bunlar Benin, Mısır, Laos, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Tanzanya'dır.

Askeri seçeneğin zamanı geldi mi?

Bazı uzmanlar, gemilerin Rus ablukasını aşmasına yardımcı olacak askeri bir seçeneği keşfetme zamanının geldiğini savunuyor. Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Edward Lucas, El Cezire'ye “Eksik olan tek şey Batı'dan gelen siyasi irade” dedi.