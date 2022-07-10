Sopranos Oyuncusu Tony Sirico 79 Yaşında Öldü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki organize bir suç çetesinde kilit rol oynayan kurgusal bir gangster olan Paulie "Walnuts" Gualtieri'yi unutulmaz bir şekilde canlandırdı.

Christopher Moltisanti'yi oynayan başrol oyuncusu Michael Imperioli, ona övgüler yağdırdı.

"Tony başka hiç kimse gibi değildi: Tanıdığım herkes kadar sert, sadık ve yürekli biriydi" dedi.

Imperioli, Instagram'da iki aktörün "Christopher ve Paulie olarak bir uyum bulduğunu" yazdı.

"Sevgili dostum Tony ile en iyi ve en eğlenceli çalışmamı yaptığımı söylemekten gurur duyuyorum. Onu sonsuza kadar özleyeceğim. O gerçekten yeri doldurulamaz biri."

Sirico, kendisine iki Screen Actors Guild Ödülü kazandıracak ikonik role atandığında 55 yaşındaydı ve annesinin Brooklyn'deki evinde bir karyolada uyuyordu.

Martin Scorsese'nin Goodfellas'ı da dahil olmak üzere bir düzineden fazla mafya filminde gangster oynadı.

Kardeşi Peder Anthony Sirico, Facebook'ta iki çocuğunun yanı sıra torunları ve "birçok diğer akrabası" tarafından hayatta kaldığını bildirdi.

Sirico Brooklyn, New York'ta doğdu ve 28 kez tutuklandı - iki kez hapis yattı.

1990'da LA Times'a verdiği demeçte, "Büyüdüğüm yerde, her erkek kendini kanıtlamaya çalışıyordu. Ya dövme yaptırmalıydın ya da kurşun deliği almalıydın" dedi.

Perşembe günü vefat eden aktör James Caan, uzun zamandır arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Geçmişini romantikleştirebildi, birkaç bilezik ve ışıltı atıp bir aktör olarak kullanabildi."

"Gördüğün şey gerçekten o - sadece biraz biber, biraz acı katıyor, onu renklendirmek için."

Cuma günü menajeri Bob McGowan, harika, sadık bir müşteri," diye yazdı. "İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için her şeyi yapardı."