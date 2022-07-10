Eski Sağlık Sekreterleri Sajid Javid ve Jeremy Hunt, Tory Liderlik Yarışına Katıldı

Her ikisi de Sunday Telegraph'ta Muhafazakar Parti liderliği için aday olma planlarını açıkladılar .

Bay Javid, Ulusal Sigorta'da bir artışı ıskartaya çıkarmak isterken, Bay Hunt işletmelere yardım etmek istiyor.

Liderlik yarışında Şansölye Nadhim Zahawi ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'a katıldılar.

Şansölye Rishi Sunak, Başsavcı Suella Braverman, eski eşitlikler bakanı Kemi Badenoch ve Dışişleri Komitesi Başkanı Tom Tugendhat da ayakta olduklarını açıkladılar.

Mail on Sunday'e göre, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un müttefikleri, başbakanın yerine Bay Sunak'ın sağlık vergisini tersine çevirme taahhüdü vermek için şapkasını ringe atacağını söyledi .

Daha önce, Savunma Bakanı Ben Wallace aday olmayacağını doğrulamıştı.

Bay Javid, Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamada, Bay Sunak'a yönelik açık bir eleştiride, Ulusal Sigorta'daki artışı başlatıp başlatmayacağından emin olmadığını söyledi.

Ancak hükümetteyken "başkalarının işlerini onlar için yapmaya çalışmıyorken" kendi işine "odaklandığını" söyledi.

Bay Javid ayrıca, ticari kazançlardan alınan kurumlar vergisini, şu anda 19p'den 15p'ye düşürmek için yılda 1p azaltacağını söyledi.

Ayrıca, geçim krizinin maliyetini hafifletmeye yardımcı olacak önlemlerin bir parçası olarak yakıt vergisinde ek bir geçici kesinti için planlar hazırladı.

Bay Javid şunları söyledi: "İster yaşam maliyeti olsun, ister düşük büyüme seviyeleri, benim için en acil sorunumuz bu... İlk günden itibaren ekonomik planı olan birine ihtiyacınız var."

Gazeteye verdiği ayrı bir röportajda Bay Hunt, ülkenin en yoksun bölgeleri için beş yıl boyunca iş oranlarında indirim planları olduğunu söyledi.

Ayrıca, Bay Johnson'ın seviye atlama gündemini "zenginlik yaratma" yerine pahalı altyapı yatırım projelerine odaklanarak "çok fazla Yeni İşçi" olmakla eleştirdi.

Hunt ayrıca, "Boris Johnson hükümetinde görev yapmayan tek büyük aday" olduğunu savunarak, Muhafazakar Parti'deki seçmenlerin "güvenini geri kazandıracak" bir figür olarak adım attı.

Gazeteye verdiği demeçte, "Diğer büyük yarışmacılardan herhangi birinden çok önce neyin yanlış gittiğini söyledim ve savunulamaz olanı savunmadım" dedi.

Bay Hunt, 2012 ve 2018 yılları arasında başbakanlar David Cameron ve Theresa May altında sağlık sekreteri olarak görev yaptı ve 2018 ve 2019'da bir yıl boyunca dışişleri bakanı oldu.

Bay Javid, Haziran 2021'den Başbakan'ın Bay Sunak'tan dakikalar önce Chris Pincher ve Partygate skandallarını ele alış biçimi üzerine istifa ettiği geçen haftaya kadar Boris Johnson hükümetinde sağlık sekreteriydi.

Ayrıca, Hazine ve Downing Street operasyonlarında planlanan reformlar kabinesinden ayrıldığı Temmuz 2019 ile Şubat 2020 arasında Bay Johnson'ın başbakanı olarak görev yaptı.

Daha önce, Bay Shapps, en yoksul insanlar için kişisel vergileri kesme ve yüksek düzeyde enerji tüketen işletmelere devlet desteği sağlama sözü vererek ve erken bir genel seçime karşı çıkarak kendi liderlik teklifini başlattı.

Geçen Çarşamba günü Bay Sunak'ın istifasının ardından başbakan olarak atanmadan önce eğitim sekreteri olan Bay Zahawi, "gemiyi istikrara kavuşturmayı ve ekonomiyi istikrara kavuşturmayı" planladığını söyledi.

Ayrıca vergileri düşüreceğini, savunma harcamalarını artıracağını ve tasarladığı eğitim reformlarına devam edeceğini söyledi.