Sonunda Tarih Belli Oldu! Bayram İkramiyeleri Artık O Gün Hesaplarda Olacak! Ramazan Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım yapıyor. Yaklaşık 13,5 milyon emekli dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi alıyor. Bunun yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit ve gazi yakınları da ikramiye ödemelerinden faydalanıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ikramiyeler için tarih açıklandı…

Emeklilere bayram ikramiyesi için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor. Her yıl ödeme yapıldığı gibi bu yıl da dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek. Ödenecek bayram ikramiyeleri enflasyon oranına göre belirlenmiş ve 1100 TL tutarında olmuştu. 2022 yılı için ikramiyelerin ne kadar olacağı kesinlik kazanmadı. Fakat emekli vatandaşların bayram ikramiyesi için beklentileri devam ediyor. 2022 yılı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman yatacak? Merak edilen soruların cevabı araştırılıyor.

Sonunda Tarih Belli Oldu! Bayram İkramiyeleri O Gün Hesaplara Aktırılacak!

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emeklinin faydalanmış olduğu bayram ikramiyesinde zam gündem maddesi. Geçen yıl bayram ikramiyeleri enflasyon oranlarına göre belli olmuştu. Bu yılda emekli vatandaşlar enflasyona göre zam beklentisi içine girdi. Şayet emeklilerin tahmin ettiği beklenti gerçekleşirse 1 500 ile 2 000 TL tutarında bir ödeme gerçekleşecek. Her bayram öncesi emeklilerin rahat nefes alma şansına sahip olması emeklileri sevindiriyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve tutarı ne kadar?

Zam Oranında Durum Ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu her dini bayramlar öncesinde milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödüyor. Cumhurbaşkanı kararı ile başlamış olan bayram ikramiyelerinde ilk ödeme 1 000 TL tutarında yapılmıştı. Önceki yıl emekli ikramiyelerinde enflasyon oranı göre zam yapılarak 1 100 TL tutarında ödeme yapılmış oldu. Bu yılda bayram ikramiyelerine zam yapılması söz konusu. Şayet enflasyon oranına göre zam yapılırsa 1 500 ile 2 000 TL arasında yeni rakamlar oluşacak. Emekliye bayram ikramiye konusunda zam kabine toplantısında netleşecek. Önümüzde günlerde toplanacak olan kabinede Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.