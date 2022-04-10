Yaşını Dolduran Herkese 2 500 TL Harçlık Verilecek! Başvurular Başladı! Detayların belli olması ile birlikte başvurular başlamış oldu. Gelen son dakika haberine göre 18 yaşını dolduran herkese 2 500 TL tutarında harçlık ödemesi geldi. Gelişmelere ait detayları haberimizde bulabilirsiniz…

18 yaşını doldurmuş olan kişilere harçlık müjdesi. Bu ay itibari ile 2 500 TL tutarında ödeme yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Kurum doğrultusunda oluşturulmuş olan uygulama ile ilgili açıklamada iş başı eğitim kapsamında 2 500 TL ödeme yapılıyor. Yapılacak olan başvuru soruncunda kurumun resmi internet sitesi üzerinden ödeme hak kazanan kişilerin listesi ilan edilecek. Bu tür imkânlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’un resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunarak aylık 2 500 TL harçlık ödemesi yapacak. İş bulma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için fırsat imkânı sunuyor. Bu ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak için işbaşı programlarına katılım sağlamak gerekiyor. İş başı programlarının zamanı ne kadar? Merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Vatandaşların merak ettiği konuların başında işbaşı eğitim programı ve verilecek olan harçlıklar yer alıyor. Program en az 5, en fazla ise 8 saat süreceği belirtildi. Çoğunluk olarak 6 günü aşmamak kaydı ile haftalık olarak 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılmak İçin Gerekli Şartlar

İşbaşı eğitim programlarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar belli şartları yerine getirmelere gerekiyor. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde programa kalıtım sağlanmaz. Kişiler için geçerli olan şartlar şunlardır;

Kuruma issiz olarak kayıtlı olmak

15 ile 17 yaşını tamamlamak

İşverenin birinci dereceden ile ikinci dereceden akrabası olmamak

Sigorta primlerinin yatırılmamış olmak

Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler ile dul, yetim maaşı alan kişiler programa katılım sağlayabilir. Programa kalıtım sağlamak için İŞKUR bürolarını uğramak gerekiyor. Müracaatların ne zaman yapılacağı ve konu ile ilgili detayları internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Gündemde olan başvuruların yakın bir zamanda başlaması yönünde. Şayet başvuruları kaçırmak istemiyorsanız ara sıra kurumun internet sitesini takip etmeniz gerekir. İnternet sitesi üzerinden en yakın zamanda müracaat tarihleri ilan edilecek....