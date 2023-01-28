Sonunda Meclis Onayladı! Uygun faizlerle emeklilere ek ödeme verilecek! 70 yaşına kadar olan alacak!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank tarafından yapılan duyuru sonrasında Meclis onayından da geçen ve emekleri için verilecek olan ek ödemeleriyle ilgili karar çıktı. Emekli maaş alan tüm vatandaşlara yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan kamu bankaları faiz oranlarında ise diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaparak kendi bankasından emekli maaş hesabı olan vatandaşlar hemen ödeme yapacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilecek olan bu ödemelerden nakit kullanacak olan kişiler isterlerse gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecek, isterlerse de 100000 TL'ye kadar hem gelir belgeli hemde diğer bankalardaki borçlarını kapatan krediyi alabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK EMEKLİ ÖDEMESİ

Kamu bankaları tarafından yapılacak olan başvurular ile birlikte sizlerde ek ödeme alabilirsiniz. Ek ödeme başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerimizi istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alabiliyorsunuz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu ödemelerde nakit kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden de verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kredilerde 50000 TL 36 ay vadeli krediyi hem internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hemde internet şubesi üzerinden kullandırma'nıza olanak sağlıyor. Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgilere bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden de kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.