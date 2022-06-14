Sonunda Belirlendi! TC Kimlik Nosu 2, 4, 6, 8, ve 0 İle Bitenler 15000 TL Alacak! Başvuru Nasıl Yapılacak? Sonunda alacaklar belirlendi. TC kimlik numarasının son rakamı çift ve 0 olanlar 15 bin lira tutarı alabilecek. Peki, bu tutar için nasıl başvuru yapılacak. Detaylar haberimizde…

TC kimlik numarası üzerinden ödemelere devam. 15 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara özel bankalardan duyuru geldi. 15 bin lira ödeme almak için TC kimlik numarası üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Başvurunu ardından tutarı hesaplarına aktarabilirler. Kampanyaya katımlı sağlamak isteyenler özel bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara başvuru yapabilirler.

000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara özel bankalardan duyurusu geldi. On beş bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını yaparak, hemen kendi hesaplarına bu ödemeleri aktarabilir. Kredi notu 1200 ve üzeri olması halinde başvuru gerçekleşebilecek.

QNB Finansbank ve Denizbank Başvuru Süreci

En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan, Finansbank ve Denizbank, yaptığı kampanya ile 15 bin lira tutarlı 36 ay vadeli ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini internet sitelerinde duyurdu.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların kredi notu en az 1300 ve üzeri olmaları halinde kredi başvurusu yapabilecek. Banka şubelerine gitmeden SMS yöntemi ile başvuru da yapmak mümkün. SMS ile yapılan başvurulur ücrete tabidir. Yapılacak başvurunu ardından, hızlı bir şekilde dönüş yapılar kredi sonucu bildirilir. Olumlu sonuç alınması halinde gelir belgesine gerek kalmadan banka şubeleri üzerinden kredi kullanılabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Başvuru Süreci

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 15 bin lira tutarlı kredi için duyuru yaptı. TC kimlik numarası üzerinden nakit kredi almak isteyen bireyler, başvurularını banka şubelerine giderek kimlikleri ile yapmaları gerekir. TC kimlik numarası üzerinden ne kadar onay alınacağı hakkında bilgi edinebilirler.

Her üç bankanın mobil uygulaması kullanılarak da başvuru yapılarak kredi imkânından faydalanılabilir. Kamu bankaları düşük faiz oranları ile kredi imkânı sunarken üç bankadan birini tercih edebilirler.