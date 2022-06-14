Bugün 4973 TL Hesaplara Yatıyor! Atmlerden Çekebilirsiniz

Şimdiki Kredi Haberi Akbank’tan!

Akbank yeni bir kredi haberi ile karşınıza çıkıyor. Bu habere göre artan maliyetler karşısında zorluk yaşamamanız için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve on sekiz yaşından büyük olmanız kredi seçeneğinden yararlanmanız için yeterli oluyor.

5.000 TL Herkes İçin

Ödeme zorluğu yaşamıyor olmanız, kara listeye alınmamış olmanız şartları ilk sırada yer alıyor. Eğer bu şekilde bir ödeme zorluğunuz yoksa başvurarak siz de kredi ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Akbank’tan yapılan açıklama ile birlikte kredi çekmek isteyen herkesin son derece uygun faiz oranları ile bu seçeneklerden yararlanacağının da altı çizildi.

Son Derece Ekonomik ve Hızlı

Düşük faiz oranlarının olması nedeniyle Akbank’tan kredi kullanmak isteyen kişiler son derece uygun fiyat aralığından kredi çekebilecekler. Bunun için aşağıda sizinle paylaştığımız örnek ödeme planından daha net bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Örnek Ödeme Planı

Akbank’tan kimliğiniz ile başvuru yaparak alacağınız kredinin örnek ödeme tablosu ve ödemeler şu şekilde olacak. Buna göre toplam faiz ödemesi: 1638 TL KKDF: 246 TL BSMV: 163 TL Ana Para Ödemesi ise 5.000 TL olacak.

Ben ne kadar ödeyeceğim diye soracak olursanız 24 ay vade ile aylık 293.65 TL ödeme yaparak toplam 5.000 TL ihtiyaç kredisine de sahip olmanız mümkün olacaktır.

Bu krediden faydalanabilmek için aynı zamanda Akbank’a bazı belgeler de ibraz etmeniz gerekebilir. Bunları ise şu şekilde sıralamak mümkündür.

Öncelikle incelemelerin başlaması için kimlik belgesi,

Adres belgesi, istenirse elektrik – su – doğalgaz gibi aboneliklerin kanıtları (fatura yada sözleşmeler)

Gelir belgesi – bordro

SGK hizmet dökümü

Eğer kamu çalışanı iseniz güncel çalışma ve gelir belgesi

Bu belgelerin bazıları uygun görülürse istenecek bazıları ise hiç istenmeyecektir. Bu sebeple 5.000 TL kredi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Akbank şubelerini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Bankaların Net Tutar Tutarsızlığı

Bankalar sıklıkla hesaba yatan net tutar bölümünde bir tutarsızlık gösterebiliyor. Bankalar bazı sigorta ücreti veya kredi kullandırma ücreti adı altında aldıkları ücreti de hesabınıza geçen tutardan kesebiliyor. Böyle olunca aynı tutarı çekmek istediğiniz iki banka arasında farklı rakamlar ortaya çıkabiliyor.

Örneğin A Bankasından 5.000 TL kredi çekmek istediğinizi varsayalım. Aylık belli bir miktar ödeme rakamı ile (diğer bankalara göre daha ekonomik) size kredinizi kullanabileceğinizi belirtiyor.

B Bankası ise yine 5.000 TL kredi ile ilgili bir ödeme planı hazırlıyor. Bu banka ise A bankasından biraz daha yüksek ödeme planı ile karşınıza çıkıyor. Doğal olarak sizler de daha ekonomik kredi kullandıran A bankasını tercih edebiliyorsunuz.

Burada gözünüzden kaçan en önemli unsur, kredi kullanma ve sigorta ücretlerinin kredinizden yani elinize geçen tutardan kesiliyor olmasıdır. Bu da uzun vadede sizin için ciddi anlamda bir sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Bu durumda kredi çekmek isteyen kişiler için başka bir olumsuz durum olarak ön plana çıkmaktadır. Siz de kredi çekme konusunda destek almak yada daha detaylı bilgi ve seçeneklere göz atmak isterseniz, bankaların resmi internet sitelerinde yer alan rakamlara göz atabilirsiniz. Bunun dışında pek çok bankanın kredi olanaklarını bir arada hesaplamanızı sağlayan bir takım hesaplama siteleri olduğu da unutulmamalıdır.