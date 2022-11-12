Sonradan Geldi Ama Kuruluş Osman Dizisinde Aranan İsimlerin Arasına Girmeyi Başardı

Son zamanlarda Kuruluş Osman dizisinin izleyici kitlesi bir hayli artmış durumdadır. Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günler diğer rakip dizilerin açık ara önünde olmakta ve büyük reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda daha çok büyük değişiklikler yapıldığı biliniyor. Kuruluş Osman yeni sezonunda da dev gibi kadrosu ile izleyenleri cezbediyor. Kuruluş Osman dizisinde sonradan katılan öyle biri var ki herkesin diline dolanmayı bile başardı. Dizide rol alan oyuncular arasına giren Yıldız Çağrı Atiksoy adından son zamanlarda sıklıkla söz etmeyi başardı.

Malhun Hatun’un Yükselişi

Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolü ile seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Bu rolün dizinin yayınlanan bölümünde çok ön plana çıkması ve ünlü oyuncunun bu rolü çok iyi bir şekilde oynaması da dizinin reyting rekorları almasına katkıda bulunuyor. Ünlü oyuncu İlk başlarda Kuruluş Osman dizisindeki dövüş sahnelerinde çok fazla zorlansa da artık diziye alıştığını dile getirdi. Şu zamana kadar sabit ve güzel bir izleyici kitlesi olan bir dizide oynamanın keyifli bir şey olduğunu düşünen oyuncu ise Kuruluş Osman dizisi setinde çekimleri halen devam edildiğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getirdi.

Bilindiği üzere Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında çarşamba Akşamları 20.00’da yayınlanan ve şu an için 4 sezonunu sunan dizi izlenme rekorları kırmaya devam edeceğine benziyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile evli ve Kuruluş Osman dizi setindeki çalışmaları nedeniyle balayına gidememiş olmalarını sorun etmediklerini dile getirdi.

Yasak Elma’dan Ayrıldı!

Eşi Berk Oktay’da Yasak Elma dizisinden ayrılarak yeni yayınlanan Küçük Gün Işığı dizisinin başrol oyuncuları arasında yer aldığını ve Eylül ayında başlamış olan dizi Haziran ayında da biteceği daha sonrasında da balayına gidebileceklerini dile getirdi. Haziran ayında dizinin sezon yapmasının ardından balayına gidebilecek olan çift şu an için çok yorulduklarını ancak akşamları zor görüştüklerini ama buna değdiğini ifade etti. Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamları yeni bölümü ile izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatacak.