Televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı dizisi ile gündeme gelen Birkan Sokullu yine tarzını değiştirmiyor. Masumlar apartmanı projesi ile ürününe ün katan usta oyuncu Birkan Sokullu bu dizide Han Derenoğlu karakterini çok iyi bir şekilde can vererek hayranlarını kendine daha da hayran bırakmıştı. Şimdilerde ise yine aynı tarzda bir projeye kollarını sıvadı.

Masumlar Apartmanı dizisinin henüz başlamadan hemen önce yapmış olduğu röportajda da bu proje ile ilgili çok heyecanlı olduğunu şu an için çok farklı bir hikâyenin içine gireceğini röportajında takipçilerine anlatmaya çalışmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinin daha başlamadan başarılı olacağı ise usta oyuncunun heyecanı ile doğru orantılı olduğu görüldü.

Han Derenoğlu Yine Psikolojik Hikâyenin İçinde

Televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı’nın konusu herkes tarafından biliniyor. Psikolojik olarak farklı rahatsızlıklarının olduğu Han Derenoğlu şimdilerde ise yine psikolojik bir dizinin içerisinde kendini bulacak. Ünlü oyuncu Birkan Sokullu Masumlar Apartmanı’ndaki Han karakteri ile iç içe geçmesi ve iyi bir performans koyması ile 2 sezon sürmüş olan bu dizinin reyting rekorları almasına sebep oldu. Bu dizideki başarısının ardından ise bu alanda birçok farklı projelerde teklifler yağmaya başladı. OGM pictures tarafından hazırlanmış olan ve Star TV’nin yeni sezonda ekrana izleyicilerle buluşturulacak olan Ab-ı Hayat isimli projede yine Birkan Sokullu başroldeki yerini alarak kariyerinde farklı bir kategoride deneyim kazanacak.

Ayrıca Birkan Sokullu Bu proje ile birlikte Hilal Saral gibi çok ünlü bir yönetmen ile çalışma fırsatı da olacak. Nuran Evren Şit gibi bir senarist ile çalışmanın paha biçilemez olduğu bu dizide önümüzdeki dönemde çok konuşulacak kişilerin arasında Birkan Sokullu’nun da bulunması düşünülüyor. Birkan Sokullu ayrıca bu dizideki partneri ise bir zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sını canlandıran Hilal Altınbilek olacak. Dizinin ise oyuncu kadrosunun hemen hemen tamamlanmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde film çekimlerine de başlanacağı düşünülüyor.

Bilindiği üzere Hilal Altınbilek bir zamanlar Çukurova ekranlarında güzel mi güzel Züleyha rolünü üstlenmiş ve bunu 4 sezon boyunca kusursuz bir şekilde yerine getirmişti. Yine Hilal Altınbilek ve Han Derenoğlu karakterine can veren Birkan Sokullu ile beraber bir dizide rol alması takipçileri tarafından merakla beklenmesine sebep oldu.