Rus Mahkemesi Muhalif Politikacı İlya Yaşin'i 15 Gün Hapis Cezasına Çarptırdı

Moskova'daki bir mahkeme, önde gelen Rus muhalif politikacı İlya Yaşin'i bir polis memuruna itaatsizlik etmekten 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sert bir dille eleştiren Yashin, Twitter'da "Hamovniki mahkemesi beni 15 günlüğüne hapse gönderdi" dedi.

Mahkemede konuşan 38 yaşındaki polise direnmediğini ve aleyhindeki davanın siyasi amaçlı olduğu konusunda ısrar etti. Bunu, onu ülkeden kovmak ve gözünü korkutmak için bariz bir girişim olarak nitelendirdi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'da yayınlanan yorumlarda, "Bu gözaltı bana baskı yapmanın bir yolu" dedi.

Gözaltının gelecekte kendisine karşı bir ceza davası açma girişimi olduğunu da göz ardı etmediğini söyledi.

Yashin, Pazartesi günü geç saatlerde arkadaşı gazeteci Irina Babloyan ile Moskova'daki bir parkta yürürken tutuklandı, ikincisi Telegram'a yazdı.

“[Polise] hakaret ettiğini ve tutuklanması sırasında küfür ettiğini söylüyorlar. DOĞRU DEĞİL" yazdı.

Salı günü erken saatlerde Yashin, "görünüşe göre benim için 15 günlük tutukluluğu resmileştirecek" bir mahkeme duruşmasına gitmek üzere olduğunu söyleyerek bir selfie yayınlamıştı.

"Ayrıntıları sonra anlatırım."

Moskova'nın Krasnoselsky bölgesinde belediye vekili olan Yashin, Ukrayna'daki savaşa açıkça karşı çıkan ve Rusya'da kalan birkaç Rus politikacıdan biri.

7 Mart'ta "Rusya'da kalıyorum" diye tweet atmıştı. "Daha önce de söyledim ve tekrarlıyorum: Ruslar ve Ukraynalılar birbirini öldürmesin. Savaş karşıtı konuşmalar nedeniyle hapse girmek kaderimdeyse, bunu onurla kabul edeceğim.”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Şubat ayında başlamasından bu yana, Rusya genelinde düzinelerce şehirde düzenlenen protestolarda binlerce kişi tutuklandı. Rus hükümeti ayrıca Ukrayna'daki askeri birlikleri hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını suç sayan bir yasayı kabul etti.