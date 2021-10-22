Sonbaharda Hangi Besinler Tüketilir?

Yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayan soğuk havalarda yapraklar sararıp dökülüyor ve havalarda bir soğuyup bir ısınıyor. Bu durum da insan vücudunu hastalıklara karşı açık bir hale getiriyor ve bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Sağlıklı bir sonbahar geçirmek adına tüketilen besinler de büyük bir önem taşımakta ve dikkat edilmesi gereken durumlar arasında yer almakta. Sonbaharda tüketilmesi tavsiye edilen besinler ile ilgili bilgi paylaşımı da bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Bu mevsimin olmazsa olmazları arasında bulunan balkabağı sonbaharın simgelerinden biri olarak görülüyor. Birbirinden farklı tatlılar ve yemeklerde kullanılabilecek olan balkabağı vücuda hastalıklardan koruyor ve vücut direncini de arttırıyor. A, C ve E vitaminleri bakımından da zengin olan balkabağı, antioksidan özellik göstermesi ile de öneriliyor. Bunun yanı sıra yüksek lif içeriği ile kabızlık problemini çözen balkabağı göz sağlığını da geliştirme özelliği ile biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek adına balık tüketimi de haftada en az 2 defa olmak üzere tavsiye edilmekte. Pek çok sağlık faydasının yanı sıra depresyonu engelleyici etki de gösteren balık, ilaç gibi bir besin olması sebebiyle tüketilmesi öneriliyor. Omega 3 içeriği ile de sofraların vazgeçilmezi olan balık sonbaharda sıklıkla tüketilmesi gereken besinler arasında gösteriliyor.

Bu mevsimde tüketilmesi tavsiye edilen bir diğer besin de mantar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek protein ve düşük kalori içeren mantar pek çok açıdan insan vücuduna fayda gösterir ve tüketilmesi önerilir. Aynı zamanda kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etki gösteren bu besin bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına da destek vererek önerilir.

Pırasa da sonbahar ve kış mevsiminin vazgeçilmez besinleri arasında bulunur ve magnezyum açısından iyi bir kaynak olarak bilinir. Zengin içeriği ile vücudu hastalıklara karşı koruyan pırasa kan basıncını ve kolesterolü düşürür.