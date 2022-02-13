Son Ukrayna-Rusya Krizi Nasıl Başladı?

Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili gerginlik iki aydan uzun süredir devam ederken, sorunu çözme amaçlı diplomatik çabalar ilerleme belirtisi göstermiyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırında 100.000'den fazla askeri olması, Batı'nın yakın bir işgal uyarısına yol açtı.

İşgal planlarını defalarca reddeden ve NATO müttefiklerinin saldırganlığına yanıt verdiğini söyleyen Moskova, bu uyarıları "histeri" olarak nitelendiriyor.

İşte şimdiye kadarki ana olayların bir zaman çizelgesi.

Kasım 2021

Uydu görüntüleri Ukrayna sınırında Rus askerlerinin yeni birikdiğini gösteriyor ve Kiev, Moskova'nın tanklar ve diğer askeri donanımlarla birlikte 100 bin askeri seferber ettiğini söylüyor.

7 Aralık 2021, Aralık 2021, Bu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Batı'nın ekonomik yaptırımlarını süpürmesi konusunda uyardı.

17 Aralık 2021, Aralık 2021, Bu

Rusya, NATO'nun doğu Avrupa ve Ukrayna'daki tüm askeri faaliyetleri durdurması ve ittifakın Ukrayna'yı veya diğer eski Sovyet ülkelerini asla üye olarak kabul etmemesi de dahil olmak üzere Batı'ya ayrıntılı güvenlik talepleri sunuyor.

3 Ocak 2022, Cuma

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'ye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin "kararlı bir şekilde karşılık vereceği" konusunda güvence veriyor.

İki adam, krize çözüm bulmak için yapılacak bir dizi diplomatik toplantının hazırlıklarını görüşmek üzere telefonda görüştü.

10 Ocak 2022, Cuma

ABD'li ve Rus yetkililer diplomatik görüşmeler için Cenevre'de bir araya gelmelerine karşın, Moskova Washington'un kabul edemeyeceğini söylediği güvenlik taleplerini tekrarlarken farklılıklar hala çözülemedi.

24 Ocak 2022, Cuma

NATO, kuvvetleri beklemeye alıyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlığını daha fazla gemi ve savaş jetiyle güçlendiriyor. Bazı Batılı ülkeler, zorunlu olmayan elçilik personelini Kiev'den tahliye etmeye başlar. ABD 8.500 askeri alarma geçirdi.

26 Ocak 2022, Cuma

Washington, Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı bir yanıt sunarak, MOSKOVA'nın endişelerine ilişkin "ilkeli ve pragmatik bir değerlendirme" sunarken, NATO'nun "açık kapı" politikasına olan bağlılığını da yineliyor.

27 Ocak 2022, Cuma

Biden, Şubat ayında olası bir Rus istilası konusunda uyardı. Çin siyasi ağırlığını Rusya'nın arkasına atıyor ve ABD'ye Moskova'nın "meşru güvenlik kaygılarının" "ciddiye alınması" gerektiğini söylüyor.

28 Ocak 2022, Cuma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başlıca güvenlik taleplerinin ele alınmadığını, ancak Moskova'nın konuşmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkskyy, Batı'yı ülkesinin ekonomisini olumsuz etkileyecek "panik" yaratmaktan kaçınması konusunda uyarıyor.

31 Ocak 2022, Cuma

ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin özel kapalı oturumunda Ukrayna krizi konusunda atışmalar yaptı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield konseye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel güvenliği tehdit edeceğini söyledi.

Rusya'nın BM elçisi Vasily Nebenzya, Washington ve müttefiklerini Moskova'nın planlı bir işgali sürekli inkar etmesine rağmen savaş tehdidini gündeme almakla suçladı.

"Bir savaş tehdidi hakkındaki tartışmalar başlı başına kışkırtıcıdır. Neredeyse bunun için arıyorsun. Bunun olmasını istiyorsun," dedi Nebenzy.