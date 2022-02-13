Fransa: Polis 'Özgürlük Konvoyu'nun İlerleyişini Durdurmak İçin Göz Yaşartıcı Gaz Sıktı

Fransız polisi, COVID-19 kısıtlamalarını protesto eden "Özgürlük Konvoyu"nun başkente girmesinden kısa bir süre sonra Cumartesi günü Paris'teki Champs Elysees caddesinde göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Protestocuları taşıyan araçlar, Arc de Triomphe anıtının etrafındaki trafiği birbirine dolamak için Paris'in merkezindeki polis kontrol noktalarından girmeyi başardı.

Kanada'da korna çalan "Özgürlük Konvoyu" gösterilerinden esinlenen sürücüler, şehre girmemeleri için polis emrine karşı gelerek Fransız bayrakları salladı ve korna çaldı.

Champs Elysees'in tepesindeki kavşağın ortasında bazıları arabalarının üzerine çıkarken polis protestoculara yola devam etmelerini söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, daha önce yaptığı açıklamada, Paris'e girmeye çalışan 500 aracı durdurduğu ve sabah saatlerine kadar yolcularına yaklaşık 300 bilet dağıtıldığını söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala, protestoların 2018'de düzenlenen hükümet karşıtı "sarı yelekliler" protestoları gibi geniş çaplı gösterilere dönüşmelerini engellemek için sabırsızlanıyor.

Ayrı bir gelişmede polis, Güney Paris' te sapan, çekiç, bıçak ve gaz maskesi bulundurarak beş protestocunun tutuklandığını da açıkladı.

Hafta sonu yapılan protestolar için yaklaşık 7 bin memur seferber edildi. Polis kontrol noktaları oluşturdu, zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı ve şehri protestolara hazır hale getirmek için tazyikli su kurdu. Şimdiye kadar, polis abluka eylemi etkili görünüyordu.

Sınır ötesi trafiğe aşı zorunlu kılınmış bir görevi protesto eden Kanadalı kamyoncular, Ocak ayı sonlarından bu yana başkent Ottawa'nın bazı bölgelerini felç etti ve ABD-Kanada geçiş noktalarını kapattı.

Fransız protestoları, birçok kamusal alana girmek ve Paris ve diğer şehirlerdeki geçişe karşı aylarca süren düzenli gösterilerden sonra gelmek için aşı geçişi gerektiren kurallara karşıdır.

Chateaubourg konvoyunda seyahat eden ve soyadını vermek istemeyen 62 yaşındaki emekli sağlık çalışanı Lisa, "İnsanların bizi görmesi ve sadece normal ve özgür bir hayat yaşamak isteyen insanları dinlemesi gerekiyor" dedi.

Brittany'den kamyonla yola çıkarak yola devam eden 58 yaşındaki Phil, aşı olmayı reddetmesinin aile ve iş ilişkilerinde "kargaşa" yarattığını söyledi.

'Aşk ve özgürlük, diktatörlük yok'

Paris merkezli gazeteci Peter Humi, protestoların cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden ortaya çıkacak daha geniş şikayetlerle konuştuğunu söyledi.

"Ekonominin durumundan, artan enerji maliyetlerinden, dünya ülkelerini vuranlardan ve daha genel olarak yaşam maliyetinden şikayet edenler var."

"Bu faktörlerin yaklaşık iki ay içinde Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine hakim olma olasılığı yüksektir."

Polis, cumartesi öğleden sonra Paris'te aşı karşıtı ve sarı yelekli göstericilerin iki sokak yürüyüşüne izin verdi.

Bu tür protestolar sadece Fransa'da değil. Traktörlerden karavanı çekerek onlarca kamyon ve diğer araçlar, "özgürlük konvoyu" kapsamında Cumartesi günü Hollanda'nın Lahey kentinden gelerek tarihi meclis kompleksinin girişini engelledi.

Bir grup protestocu, Hollandaca "Aşk ve özgürlük, diktatörlük yok" yazılı bir pankart taşıyarak kamyonculara katıldı.

Polis, protestocuları belediyenin gösteri yapabileceğini söylediği bir parka taşınmaya çağırdı ve halkı kentteki trafik sorunları konusunda uyardı.