Liste oldukça şaşırtıcı! Kimse bilmiyor ama, bu arabaları 150.000 TL'nin altına alabilirsiniz! Corolla, Focus, Astra...

Corolla, Focus, Astra... Liste oldukça şaşırtıcı! Kimse bilmiyor ama, bu arabaları 150.000 TL'nin altına alabilirsiniz! Otomobil sahibi olmak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el araçları tercih ediyor. Günümüzde hala 150.000 TL’nin altında ikinci el araçlar satışa çıkarılıyor. İkinci el araç piyasasının yükselişi nedeniyle insanlar araba bulma konusunda zorluk yaşıyor. Sizin için en uygun otomobilleri araştırdık. İşte 150.000 TL'nin altında ikinci el araçlar;

Ford Focus

Farklı motor seçenekleriyle karşımıza çıkan bu model konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Sağlamlığı ve yol tutuşu ile güvenilir modellerden biri olan Ford Focus 2005-2008 modelleri fazlasıyla memnun edebilir.

Renault Fluence

Yüksek model ve ucuz parçaya sahip araç satın almak isteyenler Fluence tercih edebilir. 2010-2012 modeller beklentilerinizi karşılayacaktır.

Opel Astra

Opel Astra modeli insanları memnun edecek araçlardan bir tanesidir. Güvenilir sürüş deneyimi sunması öne çıkmasını sağlıyor.

Wolkswagen Jetta

Jetta hızlanması ile öne çıkan markalardandır. Aracında konfor, güvenlik ve serilik isteyenler 2005-2008 model Jetta modellerine göz atabilir.

Toyota Corolla

Sorun çıkarmayan konforlu ve dolu bir araç satın almak isteyenler Toyota Corolla satın alabilir. 2007 model araçlar 150.000 TL’nin altında satışa çıkarılıyor. Kur artışları nedeniyle araç fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. Sıfır araçların bulunamaması ikinci el araçların daha yüksek fiyatlara satılmasına neden oldu. 150.000 TL altı en uygun araçları satın alarak sizde bütçenize uygun araba satın alabilirsiniz.

haber24.com özel haber