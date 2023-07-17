Emekli olan 13 milyon vatandaş için devlet destekli bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı ve Meclis tarafından onaylandı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapılarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla nakit ihtiyacı olan kişilere 36 aya kadar vade seçeneğiyle kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi başvuruları uygun şartlara sahip olan kişilere hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan bu yeni kampanya, acil nakit ihtiyacı olan kişilere anında kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvuruları 5 dakika içinde sonuçlandırılarak hızlı bir şekilde işlemler tamamlanmaktadır.

Bu kampanya paketi özellikle devlet destekli olarak sunulan 42.000 TL ihtiyaç kredisi için hazırlanmış olup eylül ayı sonuna kadar devam edeceği duyurulmuştur. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara acil kredi ödemesi yapmaktadır.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda banka şubesine gitmeden de hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanına sahiptirler. Yeni kampanyalar kapsamında, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusu yapılarak işlemler hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank hesabınıza ait internet bankacılığı şifresiyle kredinizi hemen kullanabilir ve ödemelerinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.