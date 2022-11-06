Son Rakamı 0-2-4-6-8 olan TC Kimlik Numaralarına Ödeme Devam Ediyor!

TC Kimlik Numarası Son Rakamı0-2-4-6-8 olan vatandaşlara ödeme devam ediyor. Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere müjdeli haber.

TC kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler başvurularını yapabilir. Başvuru yapılması halinde 90 bin liraya kadar kredi ödemelerine hak kazanılabilir. Ödemeler devam ediyor. Destek olarak vatandaşlara verilecek olan kredide uzun vadeler söz konusu. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank yapmış oldukları açıklamalarda vatandaşların kimlik numaraları üzerinden başvuru yapmaları halinde desteklerden faydalanabilecekleri bildirildi.

Bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun bulunan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulama ile ihtiyaç kredisi alabilecek. Kredi tutarı 90 bin liraya kadar olan bu tutar, başka bankalara olan borçların yanı sıra kredi kartı borçlarını da kapatmak mümkün. İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunanlara 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kredi kullandırılacak.

Krediye Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. TC kimlik numarası üzerinden SMS yolu ile hemen başvuru yapılabilir başvurunun ardından ne kadar onay alınacağı hakkında bilgilendirme alabilirsiniz.

Cebimde kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişiler, cep telefonlarından kredim yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılıp doğum tarihi yazılarak 3280 nolu numaraya gönderilerek ihtiyaç kredisine başvuru yapılmış olur. Başvurunun ardından yapılacak olan sorgulama sonrası ne kadar kredi onayı verileceği konusunda bilgilendirme mesajı alınır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonları üzerinden mesaj atılarak başvurularını yapabilirler. Bunun yanı sıra en yakın bank şubelerine gidilerek ya da internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirler.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi hizmeti verileceği ve onaylanacak kredinin ise aynı gün içinde kullanılabileceği bildiriliyor. Mesaj ile başvuruda bulunmak isteyenler TC kimlik numaralarını ve aylık gelir bilgisini ile doğum tarihlerini yazarak 44 11 nolu numaraya gönderebilirler. Bu sayede ihtiyaç kredisine başvuruda bulunulmuş olur.