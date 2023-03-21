Son kez verilecek! Banka bugün başlayan kampanyada 4 günlük süre verdi, TC kimlik ile alınacak

Denizbank tarafından yapılan açıklamada 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek t.c kimlik numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi devam ediyor. Denizbank yaptığı yeni kampanyada özellikle sadece bireysel kredi kullanmak isteyen ve bankalardan onay alamayan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirirken nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler yapacak ve bu kredileri banka hesaplarına yatırarak kullandıracaktır.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirerek dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilecek ve nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilecektir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılan bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar hızlı bir şekilde Kredi ödemelerini alabilecekler ve bankalara gitmeden de işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Denizbank sms ile de kredi verecek!

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilecek ve bu bankalar üzerinden kredinizi kullandıktan hemen sonra ihtiyaç kredisi ödemeleri şubelere giderek de hemen aynı gün içinde yapılacaktır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde verilen bu kredilerde banka müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa aynı zamanda başvurularını cep telefonları üzerinden mesaj atarak da gerçekleştirebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak kredi başvurusu yapmak için ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor ve atmış olduğunuz bu ücretli mesaj ile birlikte kredinizi hemen hesabınıza yatırabiliyorsunuz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim t.c kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.