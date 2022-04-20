Son Dakikada Gelen Haber: Vakıfbank’tan Gün İçinde 15.000 TL’lik Ödeme! Vakıfbank banka üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara özel olarak kampanya başlattı. Gün içinde anında 15 bin TL tutarında ödeme yapacağını duyurmuş oldu. Bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getiren vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek.

Vakıfbank kendi bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar özel olarak anında 15 bin TL tutarında ödeme yapacak. Son dakika olarak sunulan haberde, Türkiye’de bulunan kamu bankaları arasında ön planda bulunan Vakıfbank, 15 bin TL tutarında ödeme yapacağını duyurup, başvuru şartlarını açıkladı.

Nakit sıkıntı içinde olan vatandaşlar tarafından ilk tercih edilen bankalar arasında olan Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 15 bin TL ye kadar kredi kullandıracak. Banka üzerinden başvuru yapılarak 7/24 saat ihtiyaç kredisini kullanmak mümkün gözüküyor.

Banka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. İnternet sitesinden de gerekli açıklamaları yapan banka gün içinde başvuru yapan vatandaşlara gelir belgesine gerek kalmadan 15 bin TL ye kadar ödeme yapacak.

Her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan, devlet memuru olarak görev yapan kişilerin bireysel olarak ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilecek. Banka tarafından özel olarak başlatılan kampanyada ayrıca, esnaf ve çiftçiler de unutulmadı. Ticari amaçlı tüketici kredisi şeklinde başvuru işlemlerini yapabilecekler.

15 Bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vade tanınıyor. İlk taksit ödemelerinde ise 2 ile 3 aylık bir erteleme imkânı da sunuluyor. İhtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını karşılayan vatandaşlar, banka üzerinden işlem yapabilecek. Kredilerini hemen kullanabilecekler.

Şayet Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isterseniz, en yakın banka şubesine uğrayabilirsiniz. Başvuru için sadece kimlik yeterlidir. Bireysel müşteri temsilciliğine giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkânı mevcut. Başvuru yapacak vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkânı tanınıyor. Onay alınması durumunda en yakın banka şubesine gidilerek nakit kredi kullanılabilir. Şayet nakit ihtiyacınızı var ise ve bankanın koşullarını karşılıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.