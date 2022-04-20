50 Yaş Altında Olanlara Emeklilik İçin İmkân! Duyuru Yapıldı… Önceki kanun ve uygulamalarda erken emekli olmak için vatandaşların çalışma gün sayıları baz olarak alınıyordu. Bu şartları sağlayan vatandaşlara emekli olma gözü ile bakılıyordu. Günümüz koşullarında ise bu şartlar yeterli görünmüyor.

Emekli Olma Şartlarının 50 Yaş Ve Altı İçin Yerine Getirilmesi Gerekiyor…

Önceki zamanlarda uygulamaya koyulan kanunlara göre emekli olmak için bazı şartları sağlayan kişilere ödenen ikramiye ve gün sayılarına göre emekli olma imkânı sunulmakta idi. Bu açıklama ile birçok kişi emeklilik sürelerini hesaplamaya başladı. Emeklilik hayalleri ile yaşayan vatandaşlar için sevindirici duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda yaş sınırlamaları da mevcut. Şayet 50 yaşın altında iseniz, ödenen ikramiye ve çalışma saatleriniz, 50 yaş için geçerli şartları sağlayabilir. Peki, bu durumda 50 yaşın altında emekli olmak için hangi koşulları yerine getirmek gerekir? Bu koşullar nasıl yerine getirecek? Bu soruların cevabını bulmak istiyorsanız haberimize bakabilirisiniz…

İşyerinde yıllarca çalışan vatandaşlar, çalışma koşulları nedeni ile fiziksel ve zihinsel olarak emeklilik hayali kurar. Bu durumu göz önünde bulunduranlar ülkemizde yapılan uygulamaları inceleyerek aşınma oranlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 50 ile 40 yaş arası kişiler emekli olabiliyor. Bu yaş aralığında bulunan vatandaşlar, SGK başlangıç tarihinden itibaren çalışma gün sayılarını dikkate alarak hesaplama yapabilirler. Bu hesaplamalarda yapılacak küçük bir hata emeklilik hayallerinizi başka baharlara bırakabilir. O halde hesaplama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Haberimizi okumaya devam ederek cevabını bulabilirsiniz.

Şayet 9 Eylül 1999 yılından önce SSK da 4/A ya göre çalışıyorsanız, emeklilik şartları üç aşamada ele almak gerekir. Belirlenmiş olan bu tarihten önce işe başlayan bir çalışanın emekli olma süreleri yıldan yıla farklılık gösterir. Beli bir tarihte aktif olarak çalışmaya başlayan bir kişinin emekli olabilmesi için en az 25 yıl süre ile sigortalı olarak çalışması ve prim gün sayısının 5225 olması gerekir. Yani sonuç olarak 48 yaşında emekli olabilmek mümkün gözüküyor. Bu nedenle gündemi yakından takip etmek her zaman için olumsu sonuçlar verir.