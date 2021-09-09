Son dakika: Ziraat Bankası yılın en düşük faizli destek kredisini başlattı: 10.000 TL Verilecek

Ziraat Bankası yılın en düşük faizli destek kredisini başlattı. Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar destek kredisi alabileceksiniz. Bu krediler acil ihtiyacı olan kişilere verilecek ve acil ihtiyacı olan kişilerin banka kredi skoruna göre onaylanacaktır. Ziraat Bankası ülkemizdeki kamu bankalarının başında gelmektedir. Bu sebepten ötürü vatandaşların en çok tercih ettiği ve güvendiği bankalarında başında geliyor.

Ziraat Bankası bu sebepten sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak hem nakit için hem de bankacılık işlemleri için yeni kampanyalarını İnternet sitelerinden duyuruyor. Son yapmış olduğu duyuru ile birlikte değer Ziraat Bankası en düşük faiz oranları ile destek kredisini 10.000 TL'ye kadar vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası destek kredisi ne başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden verilen 10.000 TL'ye kadar destek kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vade ye 24 ay vade veya 12 ay vadeye kadar 10.000 TL kredi kullanabileceklerdir. Almış olduğunuz krediler de banka destek kredisi olacağı için sizin banka şubelerimize gitmeden de hemen hesaplarınıza yatırabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Ziraat Bankası hesabı üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girebilir, buradan krediler bölümünden ihtiyaç kredisi seçeneğini seçerek Kredi başvurusunda bulunabilir. internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğumuz Kredi başvurularında masrafsız kredi seçenekleri ile sizleri işlem yapacak olan Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar hemen onaylanan tutar kredinizi sizin hesabınıza yatıracaktır.

Başvuru yapmak isteyen kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca sigortalıdır durumlarında en az 6 aydır aynı iş yerinden olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler için de 10 bin TL'ye kadar destek kampanyası yapılıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve daha önce bu bankadan kredi bile alsanız 10 bin TL'ye kadar kredinizi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Başvuruları mobil uygulama üzerinden veya banka şubelerinden yapan emekliler düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 1.55 faiz oranı ile yılın en düşük faiz oranları ile kredi vermeye başladı.