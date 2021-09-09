DenizBank emekli olan kişilere 60 bin TL'ye kadar kredi kampanyası devam ediyor. DenizBank emekli olan kişilere vermiş olduğu 60.000 TL kredi kampanyasında yeni faiz oranları ile bu ay içerisinde de yine başvuru alacak. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli olan kişilere 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Denizbank üzerinden verilen bu 60.000 TL ihtiyaç kredilerinde banka hızlı bir şekilde kredi onayı verecek onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen hesabınıza atabileceksiniz. Bu bankadan emekli maaşı almanız durumunda sizlere verilecek olan 60.000 TL ihtiyaç kredisi dileyen müşterilerin diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatan bir kredi olacaktır.

Denizbank üzerinden emekli olan kişilere kredi kampanyası şartları nelerdir?

Denizbank üzerinden verilen emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler şartları uygun olması durumunda onay alabilecekler. Denizbank üzerinden emekli maaşı almanın şartı vardır. Bu banka üzerinden emekli maaşınızı yoksa bankaya maaş taşıması sonrasında hızlı bir şekilde Kredi başvurunuz yapabileceksiniz. DenizBank emekli olan kişilere kredi kampanyası yapması durumunda hızlı bir şekilde onay verecek ve verilen bu onay dahilinde kredilerinin hızlı bir şekilde kullandıracak. İcralık ve avukatlık olan emekliler borçlarını kapattıktan sonra borcu yoktur kağıtları ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek oradan Kredi alabilecek. Denizbank kişilerin Kredi notuna göre de faiz oranı uygulayacak. Banka kredi notunuz yüksekse bankanın özel kredi kampanyasına katılarak işlem yapabileceksiniz.

Deniz bank 60.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 60 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte yapabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kimlikleri ile birlikte Denizbank kredi başvuru formunu doldurup emekli kredisine başvuru yapabilecekler.

60.000 tl ye kadar genel müdürlük tarafından onaylanacak olan bu kredileri başvuru yaptıktan sonra 1 iş günü beklememiz gerekiyor. Banka sizleri arayacak ve kredi sonucu hakkında bilgiler verecek. Ayrıca genel müdürlük tarafından onaylanan kredi banka SMS atarak sizin kredinizin onaylandığını ne kadar kredi kullanacağız ve sizlere söyleyecek. Emekli maaşınızı göre verilecek olan bu krediler de diğer banka borçlarını da kapatılması istenecek.