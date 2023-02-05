Son Dakika! Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı! Artık 1-2-3-4 kişi ev sahibi olacak! Ortak konut kredisi geldi

Son Dakika! Ortak konut kredisi geldi. Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı! Artık 1-2-3-4 kişi ev sahibi olacak! Günümüz şartlarında ev sahibi olmak ciddi anlamda zorlaştı yükselen ev fiyatları ve kredi faizleri ev almak isteyenleri iyice düşündürmeye başladı. Konut kredisi için bankaların yolunu tutanlar yüksek kredi alma şartlarını ya taşımıyor ya da tekrar ödeyemeyeceğini düşündüğü için eli boş dönüyor.

İnsanlar ev sahibi olmanın yolunu ararken Ziraat Bankası’ndan dev bir adım atılıyor. Ortak konut kredisi almak gibi bir seçenekle alışık olunmayan bir kampanyaya imza atıyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Hangi Şartlarda Alınabilir?

Ziraat Bankası’nın tek başına ev alma imkânı olmayanlara eş, dost, arkadaş, kardeş ile ortaklaşa ev alma imkânı sunduğu bu dev kampanyanın şartları şu şekildedir;

ü Konut kredisi almak isteyenlerin düzenli geliri bulunacaktır. En az iki en fazla 5 kişi olacaktır.

ü Ekspertizin belirlediği değerin %80 nine kadar, 120 ay vadeyle kredi kullanma imkanına sahip oluyorsunuz.

ü Konut kredisi bitene kadar ev ipotekli olur. Dolayısıyla kişiler birbirinin borcunda da mükellef olur.

Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu ortak konut kredi şartları son derece makul olup ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek niteliktedir.

Ortak Konut Kredisi Kaç Kişiye Açılır?

Bankalar krediyi her birey için ayrı ayrı açarlar. Kişiler eve ve borca aynı anda ortak olurlar. Burada ortak konut kredi kampanyası ile amaçlanan şey düşük maliyetle kişileri ev sahibi yapmaktır.



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